У Міноборони РФ заявили про масовану атаку дронів на Крим, — росЗМІ

За версією російського оборонного відомства, ЗСУ нібито запустили 6 ударних БПЛА у бік окупованого півострова. Щоб збити безпілотники, задіяли ППО та засоби радіоелектронної боротьби.

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У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що Збройні сили України нібито запустили у бік окупованого Кримського півострова 6 ударних безпілотників. Про це у середу, 1 березня, повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на офіційного представника МО РФ генерал-лейтенанта Ігоря Конашенкова.

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що російські сили ППО нібито збили 4 безпілотники, ще 2 вивели з ладу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Згідно із заявою Конашенкова, жертв і руйнувань після удару безпілотників по Криму немає.

Україна не завдає ударів по території Росії

Нагадаємо, 1 березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що нещодавні удари по об'єктах інфраструктури РФ — це результат паніки та розвалу Російської Федерації, що наближається.

[ + – ] Заява глави Офісу президента Михайла Подоляка

"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома", — написав Подоляк у своєму акаунті у Twitter.

Нагадаємо, увечері 28 лютого на військовому аеродромі в Єйську в РФ пролунали вибухи, а потім сталося задимлення. Офіційно влада РФ повідомила про військові навчання.

Вранці того ж дня нафтобазу під Краснодаром атакував невідомий БПЛА. Два дрони пошкодили будівлю бойлерної та систему теплопостачання на об'єкті, що належить "Роснефти".