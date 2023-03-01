"Оборонна війна": у Зеленського заперечують завдання ударів по території РФ

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, у Росії наростають процеси паніки та розвалу, які проявляються атаками невідомих БПЛА по об'єктах інфраструктури.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна веде оборонну війну, аби деокупувати всі свої території. Про це 1 березня він написав у твітері.

За словами Подоляка, в РФ наростають процеси паніки та розвалу. Саме тому проявляються внутрішні атаки невідомих літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури.

"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома", — написав Подоляк.

Додамо, увечері 28 лютого на військовому аеродромі в Єйську пролунали вибухи, а потім сталося задимлення. Офіційно влада РФ повідомила про військові навчання. Вранці того ж дня нафтобазу під Краснодаром атакував невідомий БПЛА, проте заявляється, що пожежу швидко загасили.

Також російські ЗМІ писали, що поруч з об'єктом "Газпрому" в Підмосков'ї впав невідомий безпілотник. Заявляється, що це був український БПЛА UJ-22 Airborne.

Нагадаємо, 28 лютого над Санкт-Петербургом закривали повітряний простір через невідомий об'єкт у небі, потім подію також пояснили військовими навчаннями.