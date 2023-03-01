"Оборонительная война": у Зеленского отрицают нанесение ударов по территории РФ

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в России нарастают процессы паники и развала, которые проявляются атаками неизвестных БПЛА по объектам инфраструктуры.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Об этом 1 марта он написал в Твиттере.

По словам Подоляка, в РФ нарастают процессы паники и развала. Именно поэтому проявляются внутренние атаки неизвестных летательных объектов на объекты инфраструктуры.

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех свои территорий. Это аксиома", — написал Подоляк.

Добавим, вечером 28 февраля на военном аэродроме в Ейске прозвучали взрывы, а затем произошло задымление. Официально власти РФ сообщили о военных учениях. Утром того же дня нефтебазу под Краснодаром атаковал неизвестный БПЛА, однако заявляется, что пожар быстро затушили.

Также российские СМИ писали, что рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье упал неизвестный беспилотник. Заявляется, что это был украинский БПЛА UJ-22 Airborne.

Напомним, 28 февраля над Санкт-Петербургом закрывали воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе, затем происшествие также объяснили военными учениями.