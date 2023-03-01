В Минобороны РФ заявили о массированной атаке дронов на Крым, — росСМИ

По версии российского оборонного ведомства, ВСУ якобы запустили 6 ударных БПЛА в сторону оккупированного полуострова. Чтобы сбить беспилотники, задействовали ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

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В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Вооруженные силы Украины якобы запустили в сторону оккупированного Крымского полуострова 6 ударных беспилотников. Об этом в среду, 1 марта, сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МО РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что российские силы ПВО якобы сбили 4 беспилотника, еще 2 вывели из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Согласно заявлению Конашенкова, жертв и разрушений после удара беспилотников по Крыму нет.

Украина не наносит ударов по территории России

Напомним, 1 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что недавние удары по объектам инфраструктуры РФ — это результат паники и приближающегося развала Российской Федерации.

[ + – ] Заявление главы Офиса президента Михаила Подоляка

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома", — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, вечером 28 февраля на военном аэродроме в Ейске в РФ прозвучали взрывы, а затем произошло задымление. Официально власти РФ сообщили о военных учениях.

Утром того же дня нефтебазу под Краснодаром атаковал неизвестный БПЛА. Два дрона повредили здание бойлерной и систему теплоснабжения на объекте, который принадлежит "Роснефти".