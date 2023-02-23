"Логіка війни": ЗСУ можуть звільнити Крим швидше, ніж Донбас, — Подоляк (відео)
За словами радника голови ОП, за певних умов оперативно-тактично деокупувати Крим можна досить швидко. Весь півострів може бути зоною досяжності далекобійних ракет.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що, за поточною логікою війни в Україні, Крим може бути звільнений ще швидше, ніж Донецьк і Луганськ. Про це він заявив в інтерв'ю "Німецькій хвилі".
"Логіка війни така, що можливість звільнити Криму абсолютна. І якнайшвидше, навіть набагато швидше, ніж Донецьк і Луганськ", — пояснив Подоляк.
"Але щодо Криму, оперативно-тактично це буде зроблено досить швидко за виконання певних умов. Знову ж таки, це будуть заплановані наші контроперації, це обсяги зброї", — зазначив Подоляк.
За його словами, вся територія Кримського півострова може бути в зоні досяжності ракет ATACMS, якщо їх нададуть Україні.
Він також додав, що для більшого символізму найдоцільніше в першу чергу деокупувати територію Луганської і Донецької областей, до того ж "максимально жорстко", щоб у РФ перестали говорити про Донбас.
"Тому що ця істота, що постійно виступає, говорить про "донбаський народ". Ну, потрібно звільнити цю територію. Просто звільнити. Щоб ця істота перестала ображати слово "Донбас". Щоб у неї був такий комплекс неповноцінності", — пояснив представник ОП.
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