Дорогу перед посольством РФ в Лондоне выкрасили в цвета флага Украины (фото, видео)

По информации журналистов, всего было разлито около 340 литров желтой и синей краски. Четырех человек задержала полиция. Их подозревают в преднамеренном причинении вреда и препятствии движению на шоссе.

Related video

23 февраля утром на дорогу перед посольством России в Лондоне разлили желтую и синюю краску в поддержку Украины в преддверии годовщины полномасштабного вторжения. Четырех активистов задержали лондонские правоохранители. Об этом сообщает местное СМИ MyLondon.

В столице Великобритании прошел антивоенный протест. Активисты разливали краску цветов украинского флага по лондонской улице. Дорогу перед посольством страны-агрессорки России выкрасили в желтый и синий цвета.

Фото: My London Фото: Твиттер T_Bonavia 4 Фото: Твиттер T_Bonavia 4 Фото: Твиттер T_Bonavia 4 Фото: Твиттер T_Bonavia 4 Фото: Твиттер ByDonkeys Фото: Твиттер aimeedampzz Фото: Твиттер aimeedampzz Фото: Твиттер aimeedampzz Фото: Твиттер aimeedampzz

Британские журналисты сообщают, что на месте происшествия правоохранители задержали четырех человек. Их подозревают в преднамеренном причинении вреда и препятствии движению на шоссе. Задержанных активистов увезли в полицейский участок.

Организаторы протеста

Акцию организовала предвыборная группа "Во главе с Ослами". СМИ со ссылкой на активистов сообщает, что на протесте разлили 170 литров желтой краски и такое же количество синей. Машины также выполнили свою функцию, разнося краску на шинах.

Протестующие заверили журналистов, что краска была "высококачественной, нетоксичной, без растворителей, экологически чистой, быстросохнущей съедобной краской, предназначенной для создания дорожного искусства".

Активисты показали, как разливали краску по дороге. Для видео выбрали украинскую песню "Ой у лузі червона калина похилилася".

"Завтра первая годовщина империалистического нападения Путина на Украину, независимое государство и народ с полным правом на самоопределение. Существование большого украинского флага у его посольства в Лондоне напомнит ему об этом", — заявили в "Во главе с Ослами".

Реакция жителей города

Очевидцы акции поделились своими впечатлениями от зрелища в соцсетях. Эйми Дампир опубликовала видео и фото раскрашенной улицы и поставила хэштег о прекращении войны в Украине.

Еще один житель Лондона Эвил Рас проезжал по дороге возле посольства России в то утро. Он написал, что акцией доволен, переживает только за шины своего автомобиля.

"Люблю протест. Жаль моих колес! Однако этот протест вызвал огромную улыбку на моем лице! Ха-ха! Было так странно ехать, говоря: "Все эти шины желтые. Это удивительно...", а потом осознать, что я направляюсь к синему...", — поделился лондонец.

Напомним, в понедельник 20 февраля в Германии состоялось маскарадное шествие Розенмонтаг. Участники карнавала обыграли тему войны в Украине и изобразили Путина в разных "кровавых" образах. К примеру, жители Дюссельдорфа провезли по улицам огромную куклу, напоминавшую внешне президента России. Его представили в литрах крови в ванне, исполненной в цветах украинского флага.