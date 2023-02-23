Дорогу перед посольством РФ у Лондоні пофарбували в кольори прапора України (фото, відео)

За інформацією журналістів, всього було розлито близько 340 літрів жовтої та синьої фарби. Чотирьох осіб затримала поліція. Їх підозрюють в умисному заподіянні шкоди та перешкоджанні руху на шосе.

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23 лютого зранку на дорогу перед посольством Росії у Лондоні розлили жовту та синю фарбу у підтримку України напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Чотирьох активістів затримали лондонські правоохоронці. Про це повідомляє місцеве ЗМІ MyLondon.

У столиці Великобританії пройшов антивоєнний протест. Активісти розливали фарбу кольорів українського стяга лондонською вулицею. Дорогу перед посольством країни-агресорки Росії пофарбували у жовтий та синій кольори.

Фото: My London Фото: Твіттер T_Bonavia 4 Фото: Твіттер T_Bonavia 4 Фото: Твіттер T_Bonavia 4 Фото: Твіттер T_Bonavia 4 Фото: Твіттер ByDonkeys Фото: Твіттер aimeedampzz Фото: Твіттер aimeedampzz Фото: Твіттер aimeedampzz Фото: Твіттер aimeedampzz

Британські журналісти повідомляють, що на місці події правоохоронці затримали чотирьох осіб. Їх підозрюють в умисному заподіянні шкоди та перешкоджанні руху на шосе. Затриманих активістів повезли у поліційний відділок.

Організатори протесту

Акцію організувала передвиборча група "На чолі з Ослами". ЗМІ з посиланням на активістів повідомляє, що на протесті розлили 170 літрів жовтої фарби й таку ж кількість синьої. Машини також виконали свою функцію, розносячи фарбу на шинах.

Протестувальники завірили журналістів, що фарба була "високоякісною, нетоксичною, без розчинників, екологічно чистою, швидковисихною їстівною фарбою, призначеною для створення дорожнього мистецтва".

Активісти показали, як розливали фарбу дорогою. Для відео обрали українську пісню "Ой у лузі червона калина похилилася".

"Завтра перша річниця імперіалістичного нападу Путіна на Україну, незалежну державу та народ з повним правом на самовизначення. Існування великого українського прапора біля його посольства в Лондоні нагадає йому про це", — заявили в "На чолі з Ослами".

Реакція мешканців міста

Очевидці акції поділилися своїми враженнями від видовища у соцмережах. Еймі Дампір опублікувала відео та фото розфарбованої вулиці та поставила хештег про припинення війни в Україні.

Ще один мешканець Лондона Евіл Рас проїжджав дорогою біля посольства Росії в той ранок. Він написав, що акцією задоволений, переймається тільки за шини своєї автівки.

"Люблю протест. Шкода моїх коліс! Проте цей протест викликав величезну посмішку на моєму обличчі! Ха-ха! Було так дивно їхати, кажучи: "Усі ці шини жовті. Це дивно…", а потім усвідомити, що я прямую до синього…", — поділився лондонець.

Нагадаємо, у понеділок 20 лютого у Німеччині відбулася маскарадна хода Розенмонтаг. Учасники карнавалу обіграли тему війни в Україні та зобразили Путіна в різноманітних "кривавих" образах. Наприклад, мешканці Дюссельдорфа провезли вулицями величезну ляльку, що нагадувала зовнішньо президента Росії. Його представили в літрах крові у ванні, виконаній у кольорах українського стяга.