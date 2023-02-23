"Земля горітиме": Кулеба анонсував нові потужні рішення проти Росії (відео)

Команда МЗС працює над ухваленням Генасамблеєю ООН української резолюції. Міністр також розповів, що зустрічається в Нью-Йорку з представниками країн-партнерів для того, щоб прискорити постачання зброї в Україну.

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До річниці вторгнення Російської Федерації в Україну на країну-агресорку чекає новий пакет санкцій. Про це в четвер, 23 лютого, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС, який перебуває на 11-ій надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомив, що наразі триває робота, щоб переконати членів Генасамблеї ухвалити резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками.

"Нам потрібні максимальні голоси, і для цього треба працювати з кожним. Що таке голосування з ООН? Це завжди математика плюс титанічна дипломатична робота", — прокоментував Кулеба.

Він також нагадав, що завтра Україна відзначає перший рік повномасштабної війни на своїй території.

"Насправді вже дев'ять років триває війна, яку Росія розв'язала проти України", — наголосив дипломат.

У своєму зверненні він зазначив, що 24 лютого українці побачать, що весь світ їх підтримує.

"Ви побачите, вже можете бачити, що весь світ насправді з нами, у тій чи іншій формі — хтось відкрито, хтось менше", — підкреслив він.

Як каже Кулеба, сьогодні Росія, а також ті держави, які її підтримують, перебувають у глобальній міжнародній ізоляції.

Міністр також розповів, що вся команда президента Зеленського працює над тим, щоби "дипломатична земля під ногами росіян горіла".

"Так воно й буде", — сказав Кулеба.

За інформацією глави МЗС, проти країни-агресорки очікується новий пакет санкцій.

У Нью-Йорку Кулеба також зустрічається з представниками держав, які постачають Україні зброю для того, щоб прискорити цей процес.

Нагадаємо, агентство Reuters 23 лютого написало, що в США впевнені: нинішнє голосування на сесії Генасамблеї ООН за українську резолюцію увійде в історію.