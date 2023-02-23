Голосування "увійде в історію": Генасамблея ООН готова ухвалити резолюцію України про мир, — ЗМІ

За словами журналістів, Україна та її прихильники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії. У США вважають, що голосування буде історичним.

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Генеральна Асамблея готова прийняти резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на "необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого і міцного миру" відповідно до установчого Статуту ООН. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Сполучені Штати заявили, що голосування Генасамблів "увійде в історію".

"Ми побачимо, яку позицію займають народи світу щодо миру в Україні", — заявила Генеральній Асамблеї посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Журналісти нагадали, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив вторгнення Росії до України.

"Усі члени повинні утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загрози чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави", — сказав він.

Видання пише, що Україна та її прихильники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії, досягнувши того, щоб майже три чверті членів Генеральної Асамблеї проголосували "за".

У матеріалі сказано, що Україна просуває думку про те, що війна — це випадок неспровокованого вторгнення однієї країни в іншу, тоді як РФ зображує себе "маріонетковою війною", що веде, із Заходом.

"Захід... нахабно проігнорував наші побоювання і продовжує наближати військову інфраструктуру НАТО дедалі ближче до наших кордонів", — заявив Генасамблеї постійний представник Росії в ООН Василь Небензя.

Зазначимо, що Генасамблея ООН збереться на спецзасідання через Україну. На засіданні планують розглянути пропозиції Володимира Зеленського щодо врегулювання військового конфлікту в Україні та проголосувати за відповідну резолюцію.

Також голландське видання Reformatorisch Dagblad заявило, що в Гаазі створять реєстр завданих Україні збитків. Мета організації — фіксувати збитки, які завдала Росія внаслідок військової агресії проти України.