Розглянуть "формулу миру": Генасамблея ООН збереться на спецзасідання через Україну

На засіданні планують розглянути пропозиції Володимира Зеленського щодо врегулювання воєнного конфлікту в Україні та проголосувати за відповідну резолюцію.

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Генасамблея ООН у четвер, 23 лютого, на спецзасіданні розгляне "формулу миру", яку раніше запропонував український президент Володимир Зеленський. Про це пише Sky News.

За інформацією медіа, текст резолюції, розроблений Україною разом із країнами-союзницями, буде поставлено на голосування наприкінці завтрашньої сесії ООН.

Очікується, що документ буде закликати до всеосяжного, справедливого та міцного світу відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Дипломати, з якими поговорили журналісти, говорять, що навіть 140 голосів, відданих за цей документ, можна вважати успіхом.

ЗМІ також повідомляє, що сесію відкриє Україна. Після нашого представника слово візьме Білорусь, а далі — Російська Федерація.

Крім того, у п'ятницю, 24 лютого, міністри закордонних справ зберуться на засідання Ради безпеки. Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі приєднаються до інших членів Ради Безпеки, включаючи Росію та Китай.

Нагадаємо, 22 лютого генпрокурор України розповів про кількість воєнних злочинів РФ. За словами Андрія Костіна, найбільше вбитих у Київській (2290), Донецькій (2167) та Харківській (1782) областях. Також відомо, що через дії ЗС РФ загинула 461 дитина.

Фокус також писав про те, що у Великій Британії оголосять хвилину мовчання у річницю війни в Україні. Глава британського уряду закликав місцевих жителів продемонструвати солідарність з Україною цього дня та вшанувати пам'ять жертв війни.