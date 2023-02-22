Рассмотрят "формулу мира": Генассамблея ООН соберется на спецзаседание из-за Украины

На заседании планируют рассмотреть предложения Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта в Украине и проголосовать за соответствующую резолюцию.

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Генассамблея ООН в четверг, 23 февраля, на спецзаседании рассмотрит "формулу мира", которую раньше предложил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет Sky News.

По информации медиа, текст резолюции, разработанный Украиной вместе со странами-союзницами, будет поставлен на голосование в конце завтрашней сессии ООН.

Ожидается, что документ будет призывать к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Дипломаты, с которыми поговорили журналисты, говорят о том, что даже 140 голосов, отданных за этот документ, можно считать успехом.

СМИ также сообщает о том, что сессию откроет Украина. После нашего представителя слово возьмет Беларусь, а дальше — Российская Федерация.

Кроме того, в пятницу, 24 февраля, министры иностранных дел соберутся на заседание Совета безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли присоединятся к другим членам Совета Безопасности, включая Россию и Китай.

Напомним, 22 февраля генпрокурор Украины рассказал о количестве военных преступлений РФ. По словам Андрея Костина, больше всего убитых в Киевской (2290), Донецкой (2167) и Харьковской (1782) областях. Также известно, что из-за действий ВС РФ погиб 461 ребенок.

Фокус также писал о том, что в Великобритании объявят минуту молчания в годовщину войны в Украине. Глава британского правительства призвал местных жителей продемонстрировать солидарность с Украиной в этот день и почтить память жертв войны.