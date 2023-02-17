Репарації від РФ: у Гаазі створять реєстр завданих Україні збитків

Створення Міжнародного реєстру збитків схвалила ООН. Мета організації — фіксувати збитки, які завдала Росія внаслідок військової агресії проти України.

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Кабінет міністрів Нідерландів схвалив рішення про створення в Гаазі організації Schaderegister — Міжнародного реєстру збитків, завданої Російською Федерацією внаслідок військової агресії проти України. Про це 17 лютого повідомило голландське видання Reformatorisch Dagblad.

У публікації йдеться, що створення Schaderegister схвалено відповідною резолюцією ООН з метою фіксувати місце та обсяг збитків, завданих Росією під час війни.

"Російське вторгнення в Україну спричинило величезні руйнування, і позови про відшкодування збитків можуть бути подані цього року в нову організацію, створену в Гаазі. Кабмін дав на це згоду", — йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра зазначив, що ООН дала схвалення на те, щоб документувати всі масштаби збитків для подальшої вимоги репарацій від РФ. За його словами, в Україні розбито безліч шкіл, лікарень, будинків, доріг та іншої інфраструктури, через що збитки обчислюються сотнями мільярдів.

Також дипломат додав, що український уряд попросив Нідерланди створити такий орган з урахуванням репутації країни, на що влада дала свою згоду.

"Необхідно зробити все можливе для отримання компенсації за завдані збитки. Росія несе відповідальність. Є тільки одне місце, куди може бути направлене відшкодування", — заявив Гукстра.

Коментарі української сторони

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що уряд Нідерландів схвалив дуже важливе рішення про розташування в Гаазі Міжнародного реєстру збитків.

"Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб Росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин", — наголосив Єрмак.

Раніше Фокус з'ясовував, як українці можуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Щоб розраховувати на відшкодування, громадянам необхідно якнайшвидше зафіксувати всі руйнування та подати заявку на компенсацію від держави, дотримуючись певних алгоритмів.

Нагадаємо, станом на грудень 2022 року сума збитків українській інфраструктурі внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії досягла 137,8 млрд доларів. Найбільших збитків загарбники завдали житловому фонду країни.