"Якщо потрібно, воюватимемо": Данілов заявив, що окопи в Криму не врятують ЗС РФ (відео)

Військово-політичне керівництво України обере найкращий спосіб деокупації півострова. За словами секретаря РНБО, вкрадене ніколи не приносить щастя.

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Російським окупантам у Криму точно не допоможуть окопи, Київ скоро звільнить острів. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов у коментарі проєкту "Крим.Реалії".

"Я можу сказати: окопи їм точно не допоможуть. Крим буде повернутий, і повернутий обов'язково", — заявив Данілов.

Яким саме способом буде деокуповано півострів, вирішить військово-політичне керівництво України, додав він.

[ + – ] Олексій Данілов упевнений у повній деокупації Криму

"Якщо потрібно, за Крим воюватимемо і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, вона має бути повернута додому", — продовжив секретар РНБО.

Данілов заявив, що росіяни, які заїхали до Криму після анексії, спочатку "легко приїхали — і легко поїдуть".

"Це наша земля, вони повинні жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, в якому жили наші громадяни, то що, вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти", — сказав секретар РНБО.

ЗС РФ готуються до оборони Криму — дані військової розвідки України

За даними української військової розвідки, війська РФ у Криму активно готуються відбивати контрнаступ ЗСУ. Біля села Молочне Сакського району зводяться сітки мінних загороджень, окопів та траншей.

Міни закладаються і на автомобільних дорогах, кажуть у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Окупаційні війська встановлюють "зуби дракона" — бетонні піраміди, які нібито зупинять перебіг важкої техніки української армії.

Шукають на HeadHunter — як у Росії наймають на копанні окопів

Російські компанії набирають різноробочих для копання окопів та зведення військових укріплень на тимчасово окупованих територіях України та в Бєлгородській області РФ, повідомив "Крим.Реалії" з посиланням на масив оголошень на сайтах пошуку роботи HeadHunter, "Авіто" та в соцмережі "ВКонтакте".

Росіянам пропонують роботу вахтовим методом із зарплатою 89 — 258 тисяч рублів на місяць (1370-4 000 доларів). Також працівникам обіцяють безплатне проживання, харчування та транспорт.

Автор більшості оголошень — компанія "БудКом". За даними проєкту, ця організація наймала персонал для будівництва Кримського мосту, аеропорту в Сочі, футбольного стадіону в Нижньому Новгороді та хмарочоса "Лахта-центр" у Санкт-Петербурзі.

Журналісти знайшли багато негативних відгуків про компанію "БудКом" — робітникам за фактом надають погані побутові умови, затримують і навіть не сплачують обіцяні гроші.

Нагадаємо, що колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вже озвучував терміни деокупації українського Криму. Військовий вважає, що це можливо до лютого 2023 року.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у жовтні заявляв, що війна в Україні закінчиться до літа 2023 перемогою українців та виходом на кордони 1991 року.