"Якщо потрібно, воюватимемо": Данілов заявив, що окопи в Криму не врятують ЗС РФ (відео)
Військово-політичне керівництво України обере найкращий спосіб деокупації півострова. За словами секретаря РНБО, вкрадене ніколи не приносить щастя.
Російським окупантам у Криму точно не допоможуть окопи, Київ скоро звільнить острів. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов у коментарі проєкту "Крим.Реалії".
"Я можу сказати: окопи їм точно не допоможуть. Крим буде повернутий, і повернутий обов'язково", — заявив Данілов.
Яким саме способом буде деокуповано півострів, вирішить військово-політичне керівництво України, додав він.
"Якщо потрібно, за Крим воюватимемо і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, вона має бути повернута додому", — продовжив секретар РНБО.
Данілов заявив, що росіяни, які заїхали до Криму після анексії, спочатку "легко приїхали — і легко поїдуть".
"Це наша земля, вони повинні жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, в якому жили наші громадяни, то що, вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти", — сказав секретар РНБО.
ЗС РФ готуються до оборони Криму — дані військової розвідки України
За даними української військової розвідки, війська РФ у Криму активно готуються відбивати контрнаступ ЗСУ. Біля села Молочне Сакського району зводяться сітки мінних загороджень, окопів та траншей.
Міни закладаються і на автомобільних дорогах, кажуть у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Окупаційні війська встановлюють "зуби дракона" — бетонні піраміди, які нібито зупинять перебіг важкої техніки української армії.
Шукають на HeadHunter — як у Росії наймають на копанні окопів
Російські компанії набирають різноробочих для копання окопів та зведення військових укріплень на тимчасово окупованих територіях України та в Бєлгородській області РФ, повідомив "Крим.Реалії" з посиланням на масив оголошень на сайтах пошуку роботи HeadHunter, "Авіто" та в соцмережі "ВКонтакте".
Росіянам пропонують роботу вахтовим методом із зарплатою 89 — 258 тисяч рублів на місяць (1370-4 000 доларів). Також працівникам обіцяють безплатне проживання, харчування та транспорт.
Автор більшості оголошень — компанія "БудКом". За даними проєкту, ця організація наймала персонал для будівництва Кримського мосту, аеропорту в Сочі, футбольного стадіону в Нижньому Новгороді та хмарочоса "Лахта-центр" у Санкт-Петербурзі.
Журналісти знайшли багато негативних відгуків про компанію "БудКом" — робітникам за фактом надають погані побутові умови, затримують і навіть не сплачують обіцяні гроші.
Нагадаємо, що колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вже озвучував терміни деокупації українського Криму. Військовий вважає, що це можливо до лютого 2023 року.
Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у жовтні заявляв, що війна в Україні закінчиться до літа 2023 перемогою українців та виходом на кордони 1991 року.