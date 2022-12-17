"Если нужно, будем воевать": Данилов заявил, что окопы в Крыму не спасут ВС РФ (видео)

Военно-политическое руководство Украины выберет лучший способ деоккупации полуострова. По словам секретаря СНБО, украденное никогда не приносит счастья.

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Российским оккупантам в Крыму точно не помогут окопы, Киев скоро освободит полуостров. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в комментарии проекту "Крым.Реалии".

"Я могу сказать: окопы им точно не помогут. Крым будет возвращен, и возвращен обязательно", — заявил Данилов.

Каким именно способом будет деоккупирован полуостров, решит военно-политическое руководство Украины, добавил он.

[ + – ] Алексей Данилов уверен в полной деоккупации Крыма

"Если нужно, будем за Крым воевать и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, она должна быть возвращена домой", – продолжил секретарь СНБО.

Данилов заявил, что россияне, заехавшие в Крым после аннексии, сначала "легко приехали — и также легко уедут".

"Это наша земля, они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то что, они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастья. Не нужно красть", – заключил секретарь СНБО.

ВС РФ готовятся к обороне Крыма — данные военной разведки Украины

По данным украинской военной разведки, войска РФ в Крыму активно готовятся отражать контрнаступление ВСУ. Возле села Молочное Сакского района возводятся сети минных заграждений, окопов и траншей.

Мины закладываются и на автомобильных дорогах, говорят в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Оккупационные войска устанавливают "зубы дракона" — бетонные пирамиды, которые якобы остановят ход тяжелой техники украинской армии.

Ищут на HeadHunter — как в России нанимают на рытье окопов

Российские компании набирают разнорабочих для рытья окопов и возведения военных укреплений на временно оккупированных территориях Украины и в Белгородской области РФ, сообщил "Крым.Реалии" со ссылкой на массив объявлений на сайтах поиска работы HeadHunter, "Авито" и в соцсети "ВКонтакте".

Россиянам предлагают работу вахтовым методом с зарплатой 89 — 258 тысяч рублей в месяц (1370-4 000 долларов). Также работникам обещают бесплатные проживание, питание и транспорт.

Автор большинства объявлений — компания "СтройКом". По данным проекта, эта организация нанимала персонал для строительства Крымского моста, аэропорта в Сочи, футбольного стадиона в Нижнем Новгороде и небоскреба "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге.

Журналисты нашли много негативных отзывов о компании "СтройКом" — рабочим по факту предоставляют плохие бытовые условия, задерживают и даже не выплачивают обещанные деньги.

Напомним, что бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес уже озвучивал сроки деоккупации украинского Крыма. Военный считает, что это возможно до февраля 2023 года.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в октябре заявлял, что война в Украине закончится к лету 2023 года победой украинцев и выходом на границы 1991 года.