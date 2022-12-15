Оккупанты в Крыму активно готовятся к наступлению ВСУ, — разведка (фото)

Россияне укрепляют береговую линию, роют окопы и обустраивают сеть минных заграждений, ожидая прорыв тяжелой техники.

Related video

Российские оккупанты активно готовятся к отражению возможному контрнаступлению Сил обороны Украины. Об этом информирует пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

По данным ведомства, оккупанты продолжают активно готовиться к отражению возможных штурмовых действий Сил обороны Украины.

Ожидая наступление и высадку украинского десанта, захватчики укрепляют береговую линию.

"В частности, с недавних времен вдоль берега у села Молочное (Сакский район) обустраивается сеть минных заграждений, окопов и траншей", — подчеркивают в Главном управлении разведки.

Помимо этого, российские оккупанты активно устанавливают так называемые "зубы дракона" — бетонные пирамиды, которые, по мнению захватчиков, должны остановить продвижение тяжелой техники Вооруженных сил Украины.

На опубликованных ГУР снимках можно увидеть, что мины закладываются даже на автомобильных дорогах.

[ + – ] В Крыму оккупанты активно готовятся к наступлению ВСУ

Несколькими днями ранее в Офисе президента Украины назвали условие быстрого продвижения ВСУ к Крыму. По словам советника ОП Алексея Арестовича, украинская армия сможет выйти на административную границу с полуостровом, если будет быстро освобожден Мелитополь, являющийся крупным транспортным узлом.

Прогнозы по освобождению Крыма также озвучивал секретарь СНБО Алексей Данилов. Топ-чиновник считает, что в ближайшее месяцы ВС РФ попытаются прорвать фронт на нескольких направлениях, но масштабное наступление оккупантов завершится вытеснением захватчиков с полуострова и вооруженными конфликтами внутри самой России.