Окупанти в Криму активно готуються до наступу ЗСУ, — розвідка (фото)

Росіяни зміцнюють берегову лінію, риють окопи й облаштують мережу мінних загороджень, очікуючи на прорив важкої техніки.

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Російські окупанти активно готуються до відбиття можливого контрнаступу Сил оборони України. Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

За даними відомства, окупанти продовжують активно готуватись до відбиття можливих штурмових дій Сил оборони України.

Чекаючи на наступ і висадження українського десанту, загарбники зміцнюють берегову лінію.

"Зокрема, нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей", — наголошують у Головному управлінні розвідки.

Окрім цього, російські окупанти активно встановлюють так звані "зуби дракона" — бетонні піраміди, які, на думку загарбників, мають зупинити просування важкої техніки Збройних сил України.

На опублікованих знімках ГУР можна побачити, що міни закладаються навіть на автомобільних дорогах.

[ + – ] У Криму окупанти активно готуються до наступу ЗСУ

Декількома днями раніше в Офісі президента України назвали умову швидкого просування ЗСУ до Криму. За словами радника ОП Олексія Арестовича, українська армія зможе вийти на адміністративний кордон із півостровом, якщо буде швидко звільнений Мелітополь, який є великим транспортним вузлом.

Прогнози щодо звільнення Криму також озвучував секретар РНБО Олексій Данілов. Топчиновник вважає, що найближчими місяцями ЗС РФ спробують прорвати фронт на кількох напрямках, але масштабний наступ окупантів завершиться витісненням загарбників із півострова та збройними конфліктами всередині самої Росії.