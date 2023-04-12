Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ: новые спутниковые снимки укреплений в Крыму (фото)

Растет число траншей и "зубов дракона". Исходя из новых снимков, оккупанты активно усиливают оборону к прогнозируемому контрнаступлению ВСУ.

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В среду, 12 апреля, были опубликованы новые спутниковые фото укреплений, которые россияне строят сейчас в Крыму. Снимки сделаны американской компанией Maxar Technologies.

На снимках видно, что процесс укрепления обороны в преддверии анонсированного украинскими силовыми ведомствами контрнаступления ВСУ на Крым продолжается.

Снимок, сделанный в августе 2022 Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На снимке, сделанном в августе 2022 года в селе Маслово на севере Крыма, еще не видно окопов.

Село Маслово в январе 2023 года Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На снимке, сделанном уже в январе 2023 года, отчетливо видны российские защитные укрепления и так называемые "зубы дракона".

село Медведевка, январь 2023 Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Здесь показаны защитные сооружения армии РФ в селе Медведевка на севере Крыма, зафиксированные 3 января 2023 года

Медведевка в феврале 2023

На следующем спутниковом снимке села Медведевка от 11 февраля 2023 года уже видно, что число защитных сооружений стало гораздо больше.

Армянск, февраль 2023 года

На данном снимке хорошо видны траншеи в городе Армянске на севере Крыма на 16 февраля 2023 года.

Пляж в селе Витино

Военные РФ подготовили окопы на пляже в селе Витино Сакского района Крыма уже 31 марта 2023 года.

База ВС РФ в селе Медведевка

По состоянию на середину февраля, в селе Медведевка россияне сосредоточили расположение военной техники.

Напомним, в начале марта спикер Оперативного командования "Восток" Владислав Назаров сообщил, что ВС РФ вырыли вдоль пляжей на территории временно оккупированного Крымского полуострова около 200 километров траншей.

3 апреля стало известно, что российские военные обустраивают на западе и севере полуострова, а также вдоль Северокрымского канала, окопы и блиндажи.

Еще в конце декабря 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление, что "Крым будет обязательно возвращен", и что окопы не помогут российским оккупантам.