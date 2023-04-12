Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ: новые спутниковые снимки укреплений в Крыму (фото)
Растет число траншей и "зубов дракона". Исходя из новых снимков, оккупанты активно усиливают оборону к прогнозируемому контрнаступлению ВСУ.
В среду, 12 апреля, были опубликованы новые спутниковые фото укреплений, которые россияне строят сейчас в Крыму. Снимки сделаны американской компанией Maxar Technologies.
На снимках видно, что процесс укрепления обороны в преддверии анонсированного украинскими силовыми ведомствами контрнаступления ВСУ на Крым продолжается.
На снимке, сделанном в августе 2022 года в селе Маслово на севере Крыма, еще не видно окопов.
На снимке, сделанном уже в январе 2023 года, отчетливо видны российские защитные укрепления и так называемые "зубы дракона".
Здесь показаны защитные сооружения армии РФ в селе Медведевка на севере Крыма, зафиксированные 3 января 2023 года
На следующем спутниковом снимке села Медведевка от 11 февраля 2023 года уже видно, что число защитных сооружений стало гораздо больше.
На данном снимке хорошо видны траншеи в городе Армянске на севере Крыма на 16 февраля 2023 года.
Военные РФ подготовили окопы на пляже в селе Витино Сакского района Крыма уже 31 марта 2023 года.
По состоянию на середину февраля, в селе Медведевка россияне сосредоточили расположение военной техники.
Напомним, в начале марта спикер Оперативного командования "Восток" Владислав Назаров сообщил, что ВС РФ вырыли вдоль пляжей на территории временно оккупированного Крымского полуострова около 200 километров траншей.
3 апреля стало известно, что российские военные обустраивают на западе и севере полуострова, а также вдоль Северокрымского канала, окопы и блиндажи.
Еще в конце декабря 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление, что "Крым будет обязательно возвращен", и что окопы не помогут российским оккупантам.