Перешкодили три чинники: Україна відклала контрнаступ, — The Washington Post

Операцію, як пише видання, було відкладено через погоду, повільні поставки обладнання та нещодавно "злиті" документи Пентагону про стан ЗСУ.

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Україна була змушена відкласти весняний контрнаступ через нестачу боєприпасів та негоди. Про це повідомляє The Washington Post сьогодні, 12 квітня.

Видання пише, що ставка надто висока, Україна має намір повернути собі території, тому йти на ризик ЗСУ не стали, не маючи у своєму розпорядженні всіх складових.

"Очікуваний весняний наступ був представлений як вирішальна можливість для України повернути собі територію. <…> Але операцію було відкладено через погоду, повільне постачання обладнання та брак боєприпасів", — йдеться у статті.

За інформацією Washington Post, командир одного з підрозділів ЗСУ, дислокованих у районі Бахмута, зазначив, що українці спостерігали "нещодавно мобілізованих" російських військових, які, за його словами, "дуже добре зміцнюють свої позиції". Командир із позивним Метис заявив, що попри успіх деяких вилазок, його підрозділ не готовий до повномасштабного наступу.

Також, як зазначає видання, розпочати контрнаступ не дають можливості "злиті" секретні документи Пентагону, в яких розповідається про стан української армії та плани контрнаступу.

Сьогодні, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України спрямований на звільнення окупованих росіянами територій може розпочатися влітку. Прем'єр заявив, що витік "секретних документів Пентагону" не завадить українцям звільнити свої землі від окупантів.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю від 10 квітня заявив, що Україна має кілька варіантів контрнаступу, вони всі абсолютно секретні.

При цьому, згідно з інформацією The Washington Post, опублікованою 10 квітня, у США сумніваються, що контрнаступ принесе Україні великі успіхи.

Фокус також повідомляв, що за даними The Hill від 10 квітня, витік "секретних документів" з американських військових джерел може серйозно вдарити по військових зусиллях України