Помешали три фактора: Украина отложила контрнаступление, — The Washington Post

Операция, как пишет издание, была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и недавно "слитых" документов Пентагона о состоянии ВСУ.

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Украина была вынуждена отложить весеннее контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и непогоды. Об этом сообщает The Washington Post сегодня, 12 апреля.

Издание пишет, что ставка слишком высока, Украина намерена вернуть себе территории, поэтому идти на риску ВСУ не стали, не имея в своем распоряжении всех составляющих.

"Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию. <…> Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов", — говорится в статье.

По информации Washington Post, командир одного из подразделений ВСУ, дислоцированных в районе Бахмута, отметил, что украинцы наблюдали "недавно мобилизованных" российских военных, которые, по его словам, "очень хорошо укрепляют свои позиции". Командир с позывным Метис заявил, что несмотря на успех некоторых вылазок, его подразделение не готово к полномасштабному наступлению.

Также, как отмечает издание, начать контрнаступление не дают возможности "слитые" секретные документы Пентагона, в которых рассказывается о состоянии украинской армии и планах контрнаступления.

Сегодня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины, направленное на освобождение оккупированных россиянами территорий, может начаться летом. Премьер заявил, что утечка "секретных документов Пентагона" не помешает украинцам освободить свои земли от оккупантов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью от 10 апреля заявил, что у Украины есть несколько вариантов контрнаступления, они все абсолютно секретны.

При этом согласно информации The Washington Post, опубликованной 10 апреля, в США сомневаются, что контрнаступление принесет Украине большие успехи.

Фокус также сообщал, что по данным The Hill от 10 апреля, утечка "секретных документов" из американских военных источников может серьезно ударить по военным усилиям Украины