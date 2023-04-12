"Не чувствуем давления": контрнаступление ВСУ может начаться летом, – Шмыгаль

По словам украинского премьера, для успешного наступления ВСУ нуждаются в дополнительном количестве боеприпасов, танков и бронетехники. Кроме того, военным нужны истребители.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины, направленное на освобождение оккупированных россиянами территорий, может начаться летом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию The Hill.

Глава украинского правительства сообщил журналистам, что больше всего давления касательно контрнаступления ВСУ исходит изнутри Украины. По его словам, союзники нашей страны понимают, что для успешной атаки необходима качественная подготовка.

"Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления", — сказал Шмыгаль.

Премьер заявил, что утечка "секретных документов Пентагона" не помешает украинцам освободить свои земли от оккупантов. Политик также отметил, что для этого ВСУ нужно больше ракет большой дальности, танков и бронетехники. Кроме того, Украина нуждается в истребителях.

Денис Шмыгаль также прокомментировал заявление губернатора Флориды и предполагаемого кандидата в президенты от республиканцев Рона ДеСантиса о том, что российско-украинская война является "территориальным спором".

"Украина — суверенное европейское государство со своими международными границами, которые были признаны на международном уровне еще в 1991 году. У нас никогда не было и нет никаких территориальных споров с Россией", — ответил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр Украины высказался о перспективах членства нашей страны в НАТО. По словам журналистов, политик выразил разочарование в связи с очередным заявлением Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что двери Альянса остаются открытыми.

"Поэтому мы, как украинское общество в целом, и мы сами, как руководство Украины, ожидаем во время саммита НАТО в Вильнюсе этим летом услышать что-то более конкретное и конкретное, чем "двери НАТО остаются открытыми для Украины", — заключил Шмыгаль.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью от 10 апреля заявил, что у Украины есть несколько вариантов контрнаступления, они все абсолютно секретны, а решение о начале операции будет принято в последний момент.

При этом согласно информации The Washington Post, опубликованной 10 апреля, в США сомневаются, что контрнаступление принесет Украине большие успехи. По словам журналистов, в американской разведке рассчитывают на "скромные территориальные приобретения" украинской стороны.

Еще мы писали о том, что по данным The Hill от 10 апреля, утечка "секретных документов" из американских военных источников может серьезно ударить по военным усилиям Украины в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ.