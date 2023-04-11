"Можу тільки привітати": Данилов натякнув, що ВСУ має кілька планів контрнаступу

За словами секретаря РНБО, "злив" секретних даних не призвів до зміни військових планів щодо звільнення окупованих територій, а рішення про проведення операції буде ухвалено Генштабом в останній момент.

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У Генштабі Збройних сил України є кілька варіантів контрнаступу, вони абсолютно секретні, а рішення про початок операціїбуде прийнято в останній момент. Про це розповів секретар Ради національної безпеки України (РНБО) Олексій Данилов в інтерв'ю німецькому каналу ARD, опублікованому 10 квітня.

Данилов висловив сумнів у достовірності інформації американського телеканалу CNN, який посилаючись на анонімне джерело, зазначив, що Україна нібито змінила деякі військові плани через витік інформації американської розвідки.

"Я не знаю, з ким розмовляв CNN. У будь-якому випадку я можу сказати, що кількість людей, які знають наші плани на нашій території, є вкрай обмеженою. І я не думаю, що інформатор, який спілкувався з CNN, має до цього якесь відношення", — зазначив секретар РНБО.

Данилов також зазначив, що Україна перебуває у постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Великобританія, Німеччина та Польща, проте дані про чисельність підрозділів чи плани операції отримати вкрай складною

"Дані для проведення тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто залучений і в якому напрямку — ця інформація є абсолютно секретною. Якщо хтось думає, що він її має, я можу його тільки привітати. Але я не знаю, звідки він міг її взяти", — додав він.

За словами секретаря РНБО, деякі зі знайдених у "злитих" документів відомостей зовсім не були секретними.

"Ви можете знайти її в загальнодоступних джерелах. Що стосується іншої частини інформації — якщо вона дійсно була секретною — агентства в США та Великобританії точно знають, звідки вона взялася. І чому вона спливла тільки зараз. Секретні служби мають бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи", — заявив Данилов.

Штаб головнокомандувача в останній момент ухвалить рішення про початок запланованого контрнаступу, зазначив секретар РНБО.

"Якщо хтось думає, що у нас є лише один варіант, то це не відповідає дійсності. Навіть три варіанти — це не так багато", — сказав Данилов.

Витік секретних документів США — що про це відомо

10 квітня американська газета The Washington Post у своєму матеріалі вказала, що у Сполучених Штатах нібито вважають, що запланований контрнаступ Сил оборони України призведе "до скромних територіальних придбань". Такого висновку американське ЗМІ дійшло, вивчивши оцінки американської розвідки, що містяться в витік, що зростає, секретних документів, що розкривають побоювання Вашингтона щодо стану війни.

Крім того, 10 квітня американське видання The Hill повідомляло, що витік інформації з американських військових джерел завдає серйозного удару по військових зусиллях України, створюючи загрозу для розвідки Києва перед очікуваним контрнаступом навесні 2023 року.

Як раніше писав Фокус у матеріалі, де докладно розписано всю актуальну інформацію, відому про витік даних американської розвідки на 10 квітня, ряд розслідувачів поставили під сумнів достовірність цих даних. Зокрема, OSINT-група Molfar знайшли докази, що документи можуть бути підробкою.

9 квітня американський телеканал CNN з'ясував, що українське військове командування вимушено змінило частину військових планів через витік секретних документів щодо майбутнього контрнаступу. При цьому Пентагон змушений скоротити потік надсекретних документів та посилить за ними контроль.

Також нагадаємо, що 9 квітня розслідувачі Bellingcat з'ясували приблизний термін "зливів" документів Пентагону. Деякі файли почали з'являтись у січні 2023 року на Discord-серверах для геймерів.

Нагадаємо, про появу "секретних військових документів" щодо планів НАТО щодо подальшої підтримки ЗСУ стало відомо 7 квітня. У Вашингтоні були впевнені, що за цим стоїть Кремль.