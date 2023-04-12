"Не відчуваємо тиску": контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, – Шмигаль

За словами українського прем'єра, для успішного наступу ЗСУ потребують додаткової кількості боєприпасів, танків та бронетехніки. Крім того, військовим потрібні винищувачі.

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Контрнаступ Збройних сил України, спрямований на звільнення окупованих росіянами територій, може розпочатися влітку. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню The Hill.

Глава українського уряду повідомив журналістам, що найбільше тиску щодо контрнаступу ЗСУ йде зсередини України. За його словами, союзники нашої країни розуміють, що для успішної атаки потрібна якісна підготовка.

"Ми не відчуваємо тиску з боку наших друзів та партнерів у зв'язку з початком наступу", — сказав Шмигаль.

Прем'єр заявив, що витік "секретних документів Пентагону" не завадить українцям звільнити свої землі від окупантів. Політик також зазначив, що для цього ЗСУ потрібно більше ракет великої дальності, танків та бронетехніки. Крім того, Україна потребує винищувачів.

Денис Шмигаль також прокоментував заяву губернатора Флориди та ймовірного кандидата в президенти від республіканців Рона ДеСантіса про те, що російсько-українська війна є "територіальною суперечкою".

"Україна — суверенна європейська держава зі своїми міжнародними кордонами, які були визнані на міжнародному рівні ще 1991 року. У нас ніколи не було і немає жодних територіальних суперечок з Росією", — відповів Шмигаль.

Крім того, прем’єр-міністр України висловився про перспективи членства нашої країни в НАТО. За словами журналістів, політик висловив розчарування у зв'язку з черговою заявою Держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що двері Альянсу залишаються відчиненими.

"Тому ми, як українське суспільство загалом, і ми самі, як керівництво України, очікуємо під час саміту НАТО у Вільнюсі цього літа почути щось конкретніше і конкретніше, ніж "двері НАТО залишаються відчиненими для України", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю від 10 квітня заявив, що Україна має кілька варіантів контрнаступу, вони всі абсолютно секретні, а рішення про початок операції буде прийнято в останній момент.

При цьому, згідно з інформацією The Washington Post, опублікованою 10 квітня, у США сумніваються, що контрнаступ принесе Україні великі успіхи. За словами журналістів, в американській розвідці розраховують на "скромні територіальні придбання" української сторони.

Ще ми писали про те, що за даними The Hill від 10 квітня, витік "секретних документів" з американських військових джерел може серйозно вдарити по військових зусиллях України напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ.