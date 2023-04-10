ЗСУ отримали чергову партію 125-мм танкових снарядів від "Укроборонпрому" (фото)

Боєприпаси виробляються в одній із країн Північноатлантичного Альянсу. У компанії пояснили, що це рішення зумовлене високим ризиком російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому.

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Державне підприємство "Укроборонпром" поставило на потреби Збройних сил України чергову партію 125-мм танкових снарядів. Як повідомила 10 квітня пресслужба концерну, боєприпаси виробляються спільно з однією із країн-членів НАТО за кордоном.

"Працюємо далі, наближаємо перемогу разом", — йдеться у повідомленні.

Раніше міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин повідомив, що танкові боєприпаси калібру 125-мм для потреб ЗСУ виготовлятимуться спільно з польським виробником Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA). За його словами, з цією метою було підписано відповідний меморандум після офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі.

"Нарощування виробництва боєприпасів — головне завдання МінСтратегПрому на цей час. Як силами українських підприємств, так і спільно з іноземними партнерами", — зазначив Камишин.

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В "Укроборонпромі" пояснили, що виробництво боєприпасів за кордоном обумовлено тим, що існує загроза завдання ракетних ударів з російської сторони по виробничих потужностях в Україні.

Нагадаємо, угода Польщі та України про виробництво боєприпасів для 125-мм гармат була підписана 6 квітня. Згідно з домовленістю виробництво проходитиме у польських містах, а українська сторона надасть технології та висококваліфікованих досвідчених фахівців.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 31 березня повідомив, що українські військові отримають артилерійські снаряди, які їм найбільше потрібні. За його словами, Братислава вже реалізує заходи, які допоможуть збільшити уп'ятеро виробництво 155-міліметрових боєприпасів.