Франція та Польща конфліктують через боєприпаси для України, — Politico

Основний момент суперечки полягає в тому, наскільки обмежити гроші для виробників з ЄС і чи включати компанії з таких країн, як США та Великобританія. Франція хоче зберегти гроші в межах блоку і виключити із процесу інших.

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Франція та Польща мали конфлікт через питання про те, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів для України. Про це повідомляє Politico.

Ідея полягає в тому, що країни ЄС об'єднаються та використовують загальний бюджет, щоб допомогти доставити Києву до 1 млн снарядів наступного року. Але виникли розбіжності з приводу того, як витратити гроші, виділені на загальні контракти.

Основний момент суперечки полягає в обмеженні коштів для виробників з ЄС та питанні, чи включати в процес країни, які не входять в ЄС. Франція, наприклад, хоче зберегти гроші в межах блоку та треті країни не залучати.

За словами трьох дипломатів, конфлікт спалахнув через те, що посол Польщі звинуватив Париж у затягуванні постачання боєприпасів Україні. Посол Франції в ЄС зазначив, що Париж просто прагматичний, додавши, що країни ЄС уже погодилися витратити інший 1 млрд. євро на відшкодування за купівлю боєприпасів Україні.

Польський представник все одно стверджує, що Франція лише ускладнює переговори.

Шведські офіційні особи запропонували оновлену угоду. Компромісний документ обмежив майбутні контракти "економічними операторами, заснованими в Союзі та Норвегії", але містив рядок, що директива має створювати прецедент.

Про домовленість міністрів закордонних справ країн ЄС щодо закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів для України стало відомо 20 березня.

Польське агентство PAP із посиланням на високопоставлене джерело в Євросоюзі 12 квітня писало про відмову Парижа підтримати ініціативу ЄС щодо фінансування постачання боєприпасів Києву.

12 квітня американська газета The Washington Post писала, як бійці ЗСУ б'ють ворога в умовах постійної нестачі боєприпасів та матеріальних засобів.