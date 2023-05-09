Боеприпасы едут в Украину: Евросоюз предоставит ВСУ миллион снарядов, – Зеленский (видео)
По словам президента Украины, боеприпасы к артиллерии должны оказаться на фронте как можно быстрее. Еврокомиссия выделила 1 млрд евро для передачи снарядов из запасов стран ЕС.
Страны Европейского Союза готовы выделить новую военную помощь ВСУ — миллион боеприпасов к артиллерии. Об этом сказал 9 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии", — заявил глава государства.
Во время переговоров фон дер Ляйен и Зеленский обсуждали вопрос скорости закупки и поставки снарядов, так как они должны оказаться как можно быстрее на фронте.
По его оценкам, Вооруженные силы Украины каждый день эффективно защищают страну против агрессии ВС РФ.
"Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов — это доказательства того, что мы можем победить агрессора", — продолжил Зеленский.
По его словам, главное в полномасштабной войне — это пропорциональность возможностей ВСУ и российских захватчиков.
Урсула фон дер Ляйен назвала приоритетной задачей обеспечить ВСУ артиллерийскими снарядами. Самый быстрый путь — это немедленно передать боеприпасы из запасов стран ЕС, уверена она.
Для этого уже выделили 1 млрд евро. Значительные запасы боеприпасов уже переданы или едут в Украину, но надо срочно делать еще больше добавила глав Еврокомиссии.
Зеленский также заявил, что надо убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях Украины с ЕС.
"Настало время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. Наши ценности, безопасность, благосостояние, мир на континенте – все это может реализоваться на 100% для Европы только вместе с Украиной", – отметил он.
Президент Украины уверен, что в июне Еврокомиссия даст положительную промежуточную оценку Украине по ее прогрессу в евроинтеграции.
Напомним, что Зеленский 8 мая созвал заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на которой анализировали запасы вооружения и боеприпасов у ВСУ.
Правительство Эстонии 20 апреля согласилось отправить в Украину боеприпасы калибра 155 мм. А немецкий концерн Rheinmetall заявил о возможности производства для Украины 600 тысяч снарядов в год.
О согласовании механизма закупок снарядов для ВСУ в Европе стало известно 3 мая. Послы ЕС решили выделять 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира на совместные закупки боеприпасов.