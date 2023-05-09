Боеприпасы едут в Украину: Евросоюз предоставит ВСУ миллион снарядов, – Зеленский (видео)

По словам президента Украины, боеприпасы к артиллерии должны оказаться на фронте как можно быстрее. Еврокомиссия выделила 1 млрд евро для передачи снарядов из запасов стран ЕС.

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Страны Европейского Союза готовы выделить новую военную помощь ВСУ — миллион боеприпасов к артиллерии. Об этом сказал 9 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии", — заявил глава государства.

Во время переговоров фон дер Ляйен и Зеленский обсуждали вопрос скорости закупки и поставки снарядов, так как они должны оказаться как можно быстрее на фронте.

Зеленский говорит о поставках боеприпасов с 4-й минуты

По его оценкам, Вооруженные силы Украины каждый день эффективно защищают страну против агрессии ВС РФ.

"Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов — это доказательства того, что мы можем победить агрессора", — продолжил Зеленский.

По его словам, главное в полномасштабной войне — это пропорциональность возможностей ВСУ и российских захватчиков.

Урсула фон дер Ляйен назвала приоритетной задачей обеспечить ВСУ артиллерийскими снарядами. Самый быстрый путь — это немедленно передать боеприпасы из запасов стран ЕС, уверена она.

Европа выделила 1 млрд евро на боеприпасы для ВСУ

Для этого уже выделили 1 млрд евро. Значительные запасы боеприпасов уже переданы или едут в Украину, но надо срочно делать еще больше добавила глав Еврокомиссии.

Зеленский также заявил, что надо убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях Украины с ЕС.

"Настало время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. Наши ценности, безопасность, благосостояние, мир на континенте – все это может реализоваться на 100% для Европы только вместе с Украиной", – отметил он.

Президент Украины уверен, что в июне Еврокомиссия даст положительную промежуточную оценку Украине по ее прогрессу в евроинтеграции.

Напомним, что Зеленский 8 мая созвал заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на которой анализировали запасы вооружения и боеприпасов у ВСУ.

Правительство Эстонии 20 апреля согласилось отправить в Украину боеприпасы калибра 155 мм. А немецкий концерн Rheinmetall заявил о возможности производства для Украины 600 тысяч снарядов в год.

О согласовании механизма закупок снарядов для ВСУ в Европе стало известно 3 мая. Послы ЕС решили выделять 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира на совместные закупки боеприпасов.