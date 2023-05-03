Закупівля снарядів для України: Євросоюз погодив єдиний механізм

Країни Євросоюзу вже зараз передадуть українським військовим боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд. євро. Ще 1 млрд ЄС виділить на подальші закупівлі необхідні боєприпаси та озброєння для України.

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Європейські країни-союзниці України погодили механізм закупівлі снарядів для українських військових. Повідомлення про це з'явилося на сторінці у Твіттері голвоючого від Швеції у Раді ЄС у середу, 3 травня.

"Посли ЄС погодили рішення про засоби допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів та ракет", – йдеться у повідомленні.

Також у ньому йдеться про те, що схема спільних закупівель є частиною ширшого плану ЄС по передачі 1 мільйона артилерійських снарядів та ракет Україні протягом наступних 12 місяців.

Деталі угоди поки що не були опубліковані ні в офіційних документах, ні у ЗМІ.

Нагадаємо, 26 квітня ЗМІ написали про те, що між послами Європейського Союзу відбулися переговори щодо закупівлі боєприпасів для України, які так і не дали результату. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель оприлюднив лист із закликом до керівників міністерств оборони 27 держав. У ньому наголошувалося, що дипломати мають переглянути свої запаси, оскільки "важко повірити, що в них нічого не лишилося".

А 24 квітня в ЄС розповіли, коли прибуде 1 млн. боєприпасів для ЗСУ. За словами представника Євросоюзу Жозепа Борреля, під час обговорення планів щодо спільної закупівлі снарядів для Києва між країнами виникли розбіжності, проте їх мають намір вирішити в оперативні терміни.