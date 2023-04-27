У ЄС знову не домовилися щодо спільної закупівлі боєприпасів для України, – ЗМІ

Журналісти назвали державу Євросоюзу, яка оголосила умову для виробництва та постачання боєприпасів українським військам.

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У середу, 26 квітня, між послами Європейського Союзу відбулися перемовини щодо закупівлі боєприпасів для України, які так і не дали результату. Про це повідомили в RMF FM.

У повідомленні йдеться, що постачання снарядів стає незручною темою для обговорення. Досягти компромісу намагатимуться в п'ятницю.

Європейський Союз мав намір надати Україні 1 мільйон боєприпасів до кінця року. Снаряди повинні були надійти як зі складів країн ЄС, так і в межах спільних закупівель. Темпи постачання з відповідних складів сповільнилися. Наразі країни надіслали менш ніж 40 тисяч боєприпасів.

Керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель оприлюднив лист із закликом до керівників міністерств оборони 27 держав. У ньому наголошувалося, що дипломати повинні переглянути свої запаси, тому що "важко повірити, що в них нічого не залишилося".

Серед країн ЄС наче зростає рівень напруженості і роздратування у зв'язку з позицією Франції. Париж блокує постачання боєприпасів. Французькі політики нібито прагнуть, щоб процес виробництва боєприпасів та постачання збройових компаній були європейськими.

Один з дипломатів ЄС категорично висловився щодо цієї ситуації. Він заявив, що європейську збройову промисловість визначати так не потрібно.

"Навіть, якщо виробництво розташоване в країні ЄС, а порох для боєприпасів надходить з Південної Кореї, Франція не бажає давати згоди", – зазначив посадовець, прізвище якого не називається.

Представники Італії висловили компромісну пропозицію, на яку Франція відреагувала різко. Офіційний Париж, як й сказано у повідомленні, не планує виносити це питання на голосування послів ЄС у п'ятницю, якщо не буде впевненості щодо згоди усіх. Відтермінування голосування знову може затримати поставки.

Нагадаємо, 24 квітня в ЄС розповіли, коли прибуде 1 млн боєприпасів для ЗСУ. Голова МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що постачання снарядів відбудеться поступово протягом усього року.