Журналисты назвали государство Евросоюза, которое объявило условие для производства и снабжения боеприпасами украинских войск.

Related video

В среду, 26 апреля, между послами Европейского Союза состоялись переговоры по закупке боеприпасов для Украины, которые так и не принесли результата. Об этом сообщили в RMF FM.

В сообщении говорится, что снабжение снарядов становится неудобной темой для обсуждения. Достичь компромисса попытаются в пятницу.

Европейский Союз намеревался предоставить Украине 1 миллион боеприпасов до конца года. Снаряды должны были поступить как из составов стран ЕС, так и в рамках совместных закупок. Темпы снабжения соответствующих складов замедлились. В настоящее время страны направили менее 40 тысяч боеприпасов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обнародовал письмо с призывом к руководителям министерств обороны 27 государств. В нем отмечалось, что дипломаты должны пересмотреть свои запасы, поскольку "трудно поверить, что у них ничего не осталось".

Среди стран ЕС якобы растет уровень напряженности и раздражения в связи с позицией Франции. Париж блокирует поставки боеприпасов. Французские политики стремятся, чтобы процесс производства боеприпасов и поставок оружейных компаний были исключительно европейскими.

Один из дипломатов ЕС категорически высказался по поводу этой ситуации. Он заявил, что европейскую оружейную промышленность определять так не нужно.

"Даже если производство расположено в стране ЕС, а прах для боеприпасов поступает из Южной Кореи, Франция не желает давать согласия", — отметил чиновник, фамилия которого не называется.

Представители Италии выразили компромиссное предложение, на которое Франция отреагировала резко. Официальный Париж, как и говорится в сообщении, не планирует выносить этот вопрос на голосование послов ЕС в пятницу, если не будет уверенности в согласии всех. Отсрочка голосования может снова задержать поставки.

Напомним, 24 апреля в ЕС рассказали, когда прибудет 1 млн боеприпасов для ВСУ. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что поставки снарядов пройдут постепенно в течение всего года.