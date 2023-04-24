"Украина в этом нуждается": в ЕС рассказали, когда прибудет 1 млн боеприпасов для ВСУ

По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, при обсуждении планов о совместной закупке снарядов для Киева между странами появились разногласия, однако их собираются разрешить в оперативные сроки.

Related video

Европейский Союз может передать Украине один миллион боеприпасов в течение 2023 года. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после прибытия в Люксембург на встречу глав МИД стран Евросоюза 24 апреля.

По его словам, по существующему плану, передача боеприпасов для Вооруженных сил Украины будет происходить постепенно в течении всего года.

"Я уверен, что Европейский Союз сможет поставить этот миллион боеприпасов в течение этого года, о чем мы и договорились. Потому что Украина отчаянно нуждается в этом", — считает Цахкна.

Высказался на эту тему и высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель на той же встрече. Он отметил, что европейские страны будут оперативно искать компромисс по совместным закупкам снарядов для Украины, ведь наступает "чрезвычайная ситуация".

"Я говорил с Дмитрием Кулебой по поводу двух путей (предоставления боеприпасов, — ред.). Первый уже реализуется. Мы получили запросы на компенсацию на сумму 600 млн евро", — сказал он.

О каком количестве боеприпасов идет речь — он не смог уточнить, однако запрос по уплате этой суммы поступил. Среди стран ЕС, как признается Жозеп Боррель, действительно есть разногласия касаемо второго пути закупок боеприпасов, однако в скором времени их собираются решить.

"Мы находимся в чрезвычайной ситуации. Я уверен, что мы достигнем согласования быстро. Мы ищем это правовое решение, мы не сидим и не ждем. Вся работа продолжается, поэтому сразу после того, как это политическое соглашение будет достигнуто, практическая работа будет осуществлена", — добавил высокий представитель ЕС.

Напомним, 21 апреля СМИ писали, что правительство Словении хочет присоединиться к закупке со странами ЕС боеприпасов для Украины.

Также 21 апреля сообщалось, что Эстония отправит Украине боеприпасы калибра 155 мм. По словам главы эстонского МИДа Маргуса Тсахкна, техническая сторона соглашения под вопросом из-за механизма изготовления снарядов.