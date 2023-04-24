"Україна цього потребує": в ЄС розповіли, коли прибуде 1 млн боєприпасів для ЗСУ

За словами представника ЄС Жозепа Борреля, під час обговорення планів щодо спільної закупівлі снарядів для Києва між країнами виникли розбіжності, проте їх мають намір вирішити в оперативні терміни.

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Європейський Союз може передати Україні мільйон боєприпасів протягом 2023 року. Про це заявив голова МЗС Естонії Маргус Цахкна після прибуття у Люксембург на зустріч глав МЗС країн Євросоюзу 24 квітня.

За його словами, за наявним планом, передавання боєприпасів для Збройних сил України відбуватиметься поступово протягом усього року.

"Я впевнений, що Європейський Союз зможе поставити цей мільйон боєприпасів протягом цього року, про що ми й домовилися. Тому що Україна відчайдушно потребує цього", — вважає Цахкна.

Висловився на цю тему і високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на тій же зустрічі. Він зазначив, що європейські країни оперативно шукатимуть компроміс щодо спільних закупівель снарядів для України, адже настає "надзвичайна ситуація".

"Я говорив із Дмитром Кулебою з приводу двох шляхів (надання боєприпасів, — ред.). Перший вже реалізується. Ми отримали запити на компенсацію на суму 600 млн євро", — сказав він.

Про яку кількість боєприпасів йдеться — він не зміг уточнити, проте запит на сплату цієї суми надійшов. Серед країн ЄС, як зізнається Жозеп Боррель, справді є розбіжності щодо другого шляху закупівлі боєприпасів, проте незабаром їх збираються вирішити.

"Ми знаходимося у надзвичайній ситуації. Я впевнений, що ми досягнемо погодження швидко. Ми шукаємо це правове рішення, ми не сидимо і не чекаємо. Вся робота триває, тому одразу після того, як ця політична угода буде досягнута, практичну роботу буде здійснено", — додав високий представник ЄС.

Нагадаємо, 21 квітня ЗМІ писали, що уряд Словенії хоче приєднатися до закупівлі боєприпасів з країнами ЄС для України.

Також 21 квітня повідомлялося, що Естонія відправить Україні боєприпаси калібру 155 мм. За словами глави естонського МЗС Маргуса Тсахкна, технічна сторона угоди під питанням через механізм виготовлення снарядів.