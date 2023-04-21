Уряд Словенії хоче приєднатися до закупівлі з країнами ЄС боєприпасів для України, – ЗМІ

Проєктна угода, яка має бути підписана з Європейським оборонним агентством, передбачає закупівлю артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, а також виготовлення снарядів калібру від 5,56 до 155 міліметрів.

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Словенія має намір приєднатися до спільної закупівлі з країнами Європейського союзу боєприпасів для України. Про це повідомляє RTV Slovenija.

Проєктну угоду з Європейським оборонним агентством (EDA) підпише міністр оборони Мар'ян Шарец. Уряд країни має затвердити відповідний документ.

У військовому відомстві балканської держави пояснили, що договір встановлює норми для участі держав-членів у проєкті та містить положення щодо мети, управління, адміністрування, фінансування, укладання контрактів та відповідальності за їхнє виконання. Відповідні домовленості визначатимуть рівень захисті конфіденційної інформації, приєднання нових учасників та остаточні положення щодо тривалості реалізації ініціатив або ж відмови від їхнього виконання.

Як зазначили у RTV Slovenija, крана приєднається до спільного замовлення боєприпасів у рамках проєкту EDA, до якого наразі долучилися 23 члени Європейського союзу та Норвегія. Керівники оборонних відомств та закордонних справ країн ЄС домовилися стосовно плану постачання артилерійських боєприпасів до України. Ініціатива передбачає постачання одного мільйона артилерійських ракет протягом наступних 12 місяців. Члени ЄС нададуть їм зі спільних замовлень, а також із наявних запасів два мільярди євро з Європейського фонду миру, доступних для співфінансування.

План постачання боєприпасів в Україну також включає зміцнення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості. Окрім швидкої процедури закупівлі артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, проєктна угода також передбачає виготовлення калібрів боєприпасів – від 5,56 до 155 міліметрів.

Нагадаємо, Естонія відправить Україні боєприпаси калібру 155 мм. За словами глави естонського МЗС Маргуса Тсахкна, технічна сторона угоди під питанням через механізм виготовлення снарядів. Розподіл грошей на купівлю снарядів міг посварити Францію та Польщу, зазначали у ЗМІ. Естонія безплатно передасть українським військам прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї.