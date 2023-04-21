Правительство Словении хочет присоединиться к закупке со странами ЕС боеприпасов для Украины, – СМИ

Проектное соглашение, подписанное с Европейским оборонным агентством, предусматривает закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, а также изготовление снарядов калибра от 5,56 до 155 миллиметров.

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Словения намерена присоединиться к совместной закупке со странами Европейского союза боеприпасов для Украины. Об этом сообщает RTV Slovenija.

Проектное соглашение с Европейским оборонным агентством (EDA) подпишет министр обороны Марьян Шарец. Правительство страны должно утвердить документ.

В военном ведомстве балканского государства объяснили, что договор устанавливает нормы для участия государств-членов в проекте и содержит положения о целях, управлении, администрировании, финансировании, заключении контрактов и ответственности за их выполнение. Соответствующие договоренности будут определять уровень защиты конфиденциальной информации, присоединения новых участников и окончательные положения о продолжительности реализации инициатив или отказа от их выполнения.

Как отметили в RTV Slovenija, крана присоединится к совместному заказу боеприпасов в рамках проекта EDA, к которому присоединились 23 члена Европейского союза и Норвегия. Руководители оборонных ведомств и иностранных дел стран ЕС договорились о плане поставки артиллерийских боеприпасов в Украину. Инициатива предусматривает поставку одного миллиона артиллерийских ракет в течение следующих 12 месяцев. Члены ЕС предоставят им по совместным заказам, а также по имеющимся запасам два миллиарда евро из Европейского фонда мира, доступных для софинансирования.

План снабжения боеприпасами в Украину также включает укрепление производственных мощностей европейской оборонной промышленности. Кроме быстрой процедуры закупки артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, проектное соглашение предусматривает изготовление калибров боеприпасов – от 5,56 до 155 миллиметров.

Напомним, Эстония отправит Украине боеприпасы калибра 155 мм. По словам главы эстонского МИДа Маргуса Тсахкна, техническая сторона соглашения под вопросом через механизм изготовления снарядов. Распределение денег на покупку снарядов могло поссорить Францию и Польшу, отмечали в СМИ. Эстония бесплатно передаст украинским войскам приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию.