"Більш бюджетний варіант": у ЗСУ пояснили нову тактику ударів РФ по Україні

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, стан справ у ворога такий, що він змушений використовувати старі боєприпаси, у тому числі керовані авіаційні бомби.

Related video

ЗС РФ перейшли на більш бюджетне озброєння для атак по Україні. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 19 квітня.

За його словами, у росіян стан справ такий, що вони почали діставати все наявне озброєння, зокрема й старі боєприпаси. Для завдання ударів по Україні вони почали використовувати керовані авіабомби.

"Зрозуміло, що ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі – це весь стратегічний потенціал, весь фактично запас. Нагадаю, приблизно 750 крилатих ракет було знищено, плюс рахуємо ті, що влучили. Тобто маємо понад 850 ракет, які противник застосував по нашій інфраструктурі",– зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Також Юрій Ігнат зазначив, що ворог після вибухів на аеродромі в Енгельсі окупанти роззосередили літаки.

За словами речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната у росіян у запасах ще багато ракет С-300, водночас Росія має можливість виробляти ці й інші ракети.

8 квітня, Юрій Ігнат розповів, що ЗСУ поки що не в змозі збивати російські авіабомби, оскільки ЗС РФ застосовують їх на відстані. Такі бомби завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів і за лінією бойового зіткнення або державного кордону.