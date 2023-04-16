РФ відновила виробництво крилатих ракет: у ЗСУ розкрили нову тактику окупантів

За словами речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната, росіяни зараз б'ють туди, куди можуть дістати їхні ракети. Противник, крім крилатих ракет, також активно застосовує авіаційні бомби й обстрілює житлову забудову із ЗРК С-300.

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Із весни 2023 року росіяни зосередилися на обстрілах південних, східних і північних областей України. Про це в неділю, 16 квітня, розповів речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Усі звикли, що з осені чутно про масовані обстріли всієї України, коли ворог застосовував весь свій стратегічний арсенал крилатих ракет. Зараз змінилося. З весни ворог атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати зброєю, там і атакує", — розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, із ночі на 16 квітня спостерігається надзвичайна активність ворожої авіації. Росіяни застосовують ракети, керовані авіаційні бомби й інше озброєння.

"Близько 20 літаків у повітрі було з ранку... У них нічого святого немає, там, здається, і в церкву Московського патріархату поцілили. Суть зрозуміла. Обстріли на Великдень є", — зазначив Ігнат.

Представник ЗС ЗСУ додав, що в росіян у запасах ще багато ракет С-300. Декілька місяців тому було відомо, що в них на зберіганні перебувають 7000 таких ракет, проте з того часу частину запасів використали. Водночас Росія має можливість виробляти ці й інші ракети.

"На жаль, вони можуть виготовляти й С-300, й С-400. Нещодавно ви бачили інформацію про відновлення виробництва ракети Х-50, яка є аналогом ракети Х-101. Можливо, тому взяли за неї, бо є з чого робити. І, можливо, вона дешевша. Але це така ж крилата ракета як Х-101, її збивають ППО", — резюмував Ігнат.

Нагадаємо, 15 квітня речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що після Великодня, 16 квітня, Україна отримає обіцяні заходом зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Раніше, 8 квітня, Юрій Ігнат розповів про важкі авіаційні бомби, які ЗС РФ почали виготовляти для майбутніх ударів по Україні. ЗСУ поки що не в змозі збивати загрозу, оскільки ворожі війська застосовують їх на відстані.