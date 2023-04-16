РФ возобновила производство крылатых ракет: в ВСУ раскрыли новую тактику оккупантов
По словам спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната, россияне сейчас бьют туда, куда могут достать их ракеты. Противник, помимо крылатых ракет, также активно применяет авиационные бомбы и обстреливает жилую застройку из ЗРК С-300.
С весны 2023 года россияне сосредоточились на обстрелах южных, восточных и северных областей Украины. Об этом в воскресенье, 16 апреля, рассказал спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
"Все привыкли, что с осени слышно про массированные обстрелы всей Украины, когда враг применял весь свой стратегический арсенал крылатых ракет. Сейчас изменилось. С весны враг атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", — рассказал Игнат.
По словам спикера Воздушных сил, с ночи на 16 апреля наблюдается чрезвычайная активность вражеской авиации. Россияне применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы и другое вооружение.
"Около 20-и самолетов в воздухе было с утра… У них ничего святого нет, там, кажется, и в церковь Московского патриархата попали. Суть ясна. Обстрелы на Пасху есть", — отметил Игнат.
Представитель ВС ВСУ добавил, что у россиян в запасах еще много ракет С-300. Несколько месяцев назад было известно, что у них на хранении находятся 7000 таких ракет, однако с того времени часть запасов была использована. При этом у России есть возможность производить эти и другие ракеты.
"К сложению, они могут изготавливать и С-300, и С-400. Недавно вы видели информацию о возобновлении производства ракеты Х-50, которая является аналогом ракеты Х-101. Возможно потому взяли за нее, потому что есть из чего делать. И, возможно, она дешевле. Но это такая же крылатая ракета как Х-101, ее сбивают ПВО", — резюмировал Игнат.
Напомним, 15 апреля спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что после Пасхи,16 апреля, Украина получит обещанные западом зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Ранее, 8 апреля Юрий Игнат рассказал о тяжелых авиационных бомбах, которые ВС РФ начали изготавливать для будущих ударов по Украине. ВСУ пока что не в состоянии сбивать угрозу, так как вражеские войска применяют их на расстоянии.