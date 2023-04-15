После Пасхи: в воздушных силах назвали сроки прибытия ЗРК Patriot в Украину (видео)

Конкретные даты, спикер ВС Юрий Игнат не уточнил, но подчеркнул, что украинцы узнают о поставке Patriot — "когда ВСУ собьет первый российский самолет".

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После Пасхи, которая приходится в этом году на 16 апреля, Украине получит обещанные западом зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом в субботу, 15 апреля сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Говорить великий Львів".

Когда журналисты спросили у него, когда Украина получит системы Patriot, Игнат ответил: "Я думаю, это уже будет после Пасхи".

Ему задали наводящий вопрос, весной ли ожидать поступления западного оружия или летом.

Однако спикер ВС ВСУ не стал конкретизировать, когда именно это произойдет поскольку, по его словам, сейчас никто не может назвать четкие сроки.

"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", — подчеркнул он.

В конце марта, по словам американского генерала Шейна Моргана, Соединенные Штаты Америки будут готовы направить зенитные ракетные комплексы Patriot в Украину намного раньше, чем было запланировано, так как украинские военные смогли осилить обучающий курс в ускоренном режиме благодаря своей осведомленности в области систем противовоздушной обороны.

7 марта стало известно, что первые зенитно-ракетные комплексы Patriot уже достигли Украины, благодаря усилиям Польши, как основного пункта передачи помощи от союзников.