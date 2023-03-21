Опередили график обучения: США передадут Украине ЗРК Patriot быстрее, чем планировалось

По словам американского генерала Шейна Моргана, благодаря "агрессивному" графику тренировок украинские военные смогли досрочно завершить освоение систем Patriot.

Related video

Соединенные Штаты Америки отправят в Украину обещанные зенитные ракетные комплексы Patriot раньше, чем ожидалось, благодаря высокой эффективности обучения украинских военнослужащих. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

По данным журналистов, группа солдат ВСУ завершит подготовку к использованию ЗРК Patriot в штате Оклахома в ближайшие дни. Вскоре после этого украинские бойцы переместятся в европейские страны для дополнительного обучения на двух системах Patriot, которые окажутся на территории Украины в течение следующих недель.

Официальные лица США отметили, что 15 января 65 военнослужащих ВСУ начали обучение. Им удалось пройти весь курс в ускоренном режиме благодаря своей осведомленности в области систем противовоздушной обороны.

Украинцы окончили освоение ЗРК Patriot на две недели раньше

"Наша оценка такова, что украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся", — сказал командир Форт Силл генерал Шейн Морган.

По словам Моргана, украинцы освоили программу, рассчитанную на 10 недель, за 8 недель. Он отметил, что график обучения был "агрессивным", а солдаты ежедневно тренировались с 7 утра до 6 вечера.

Напомним, что согласно заявлению журналиста Остапа Яриша от 16 января, около 100 украинских военнослужащий пройдут обучение на ЗРК Patriot на американской военной базе Форт Силл в Оклахоме по ускоренной программе, разработанной Пентагоном.

О том, что солдаты ВСУ опережают графики освоения ЗРК Patriot и могут окончить и без того сокращенное обучение раньше запланированного, 2 февраля заявлял атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий.

По данным Financial Times от 10 марта, Украина уже получила один из двух ЗРК Patriot, обещанных Германией и США. Также ожидается поставка аналогичных систем от Нидерландов.