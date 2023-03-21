Випередили графік навчання: США передадуть Україні ЗРК Patriot швидше, ніж планувалося

За словами американського генерала Шейна Моргана, завдяки агресивному графіку тренувань українські військові змогли достроково завершити освоєння систем Patriot.

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Сполучені Штати Америки відправлять в Україну обіцяні зенітні ракетні комплекси Patriot раніше, ніж очікувалося, завдяки високій ефективності навчання українських військовослужбовців. Про це пише CNN із посиланням на представників Міністерства оборони США.

За даними журналістів, група солдат ЗСУ завершить підготовку до використання ЗРК Patriot у штаті Оклахома найближчими днями. Незабаром після цього українські бійці перемістяться у європейські країни для додаткового навчання на двох системах Patriot, які опиняться на території України протягом наступних тижнів.

Офіційні особи США зазначили, що 15 січня 65 військовослужбовців ЗСУ розпочали навчання. Їм вдалося пройти весь курс у прискореному режимі завдяки своїй обізнаності в галузі систем протиповітряної оборони.

Українці закінчили освоєння ЗРК Patriot на два тижні раніше

"Наша оцінка така, що українські солдати вражають та абсолютно швидко навчаються", — сказав командир Форт Сілл генерал Шейн Морган.

За словами Моргана, українці освоїли програму, розраховану на 10 тижнів за 8 тижнів. Він зазначив, що графік навчання був "агресивним", а солдати щодня тренувалися із 7 ранку до 6 вечора.

Нагадаємо, що, згідно із заявою журналіста Остапа Яриша від 16 січня, майже 100 українських військовослужбовців пройдуть навчання на ЗРК Patriot на американській військовій базі Форт Сілл в Оклахомі за прискореною програмою, розробленою Пентагоном.

Про те, що солдати ЗСУ випереджають графіки освоєння ЗРК Patriot і можуть закінчити і так скорочене навчання раніше запланованого, 2 лютого заявляв аташе з питань оборони України в США Борис Кременецький.

За даними Financial Times від 10 березня, Україна вже отримала один із двох ЗРК Patriot, обіцяних Німеччиною та США. Також очікується постачання аналогічних систем від Нідерландів.