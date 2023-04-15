Після Великодня: у повітряних силах назвали терміни прибуття ЗРК Patriot до України (відео)

Конкретні дати спікер ПС Юрій Ігнат не вточнив, але наголосив, що українці дізнаються про постачання Patriot — "коли ВСУ зіб'є перший російський літак".

Related video

Після Великодня, який припадає цього року на 16 квітня, Україна отримає обіцяні заходом зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це у суботу, 15 квітня повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Говорить великий Львів".

Коли журналісти запитали його, коли Україна отримає системи Patriot, Ігнат відповів: "Я думаю, це вже буде після Великодня".

Йому поставили навідне питання, чи навесні чекати надходження західної зброї чи влітку.

Проте спікер ПС ЗСУ не став конкретизувати, коли саме це станеться, оскільки, за його словами, зараз ніхто не може назвати чіткі терміни.

"Коли зіб'ємо перший рашистський літак, ви точно дізнаєтесь", — наголосив він.

Наприкінці березня, за словами американського генерала Шейна Моргана, Сполучені Штати Америки будуть готові направити зенітні ракетні комплекси Patriot в Україну набагато раніше, ніж було заплановано, оскільки українські військові змогли подолати навчальний курс у прискореному режимі завдяки своїй обізнаності у системах протиповітряної оборони.

7 березня стало відомо, що перші зенітно-ракетні комплекси Patriot вже досягли України завдяки зусиллям Польщі як ключового пункту передачі допомоги від союзників.