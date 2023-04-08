"Их пока нечем доставать". ВСУ назвали новую опасность от авиабомб РФ

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг применяет полуторатонные снаряды дистанционно и противостоять им могут ПВО и самолеты, которых нет в Украине.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о тяжелых авиационных бомбах, которые ВС РФ начали изготавливать для будущих ударов по Украине. Они несут особую опасность, как подметил он в эфире телемарафона 8 апреля.

Речь идет о бомбах, вес которых не менее полуторы тонн, а также которые Силы обороны на сегодняшний день не в состоянии сбивать. Они будут оснащены крыльями, а также GPS-навигацией, как это сейчас происходит с 500-килограммовыми бомбами. Именно их демонстрировал не так давно министр обороны РФ Сергей Шойгу во время поездки на предприятие.

"Полуторатонные бомбы — это уже втрое большая мощность. Еще раз подчеркиваю, что нужны средства, которые могут противостоять – это системы Patriot, Samp-t из наземных. А лучше всего — это современные самолеты F-16 или другие поколения "4+", способные противостоять российской авиации на дальних подступах", — сказал Юрий Игнат.

ВСУ пока что не в состоянии сбивать угрозу, так как вражеские войска применяют их на расстоянии и пока что безнаказанно.

"Нужно понимать, что такие бомбы наносят удары с дистанции 50 плюс километров и за линией боевого столкновения или государственной границы. Поэтому их пока нечем доставать, именно самолеты, которые их запускают", — пояснил спикер ВС ВСУ.

Напомним, 7 апреля в ВСУ спрогнозировали возвращение российских самолетов МиГ-31К в Беларусь. По словам Юрия Игната, они могли улететь из Беларуси на аэродромы Российской Федерации из-за технических проблем.