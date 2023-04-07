В ВСУ спрогнозировали возвращение российских самолетов МиГ-31К в Беларусь (видео)

Самолеты ВКС РФ МиГ-31К, как отметил Юрий Игнат, могли улететь из Беларуси на аэродромы Российской Федерации из-за технических проблем.

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На белорусскую территорию недавно вылетевшие из Беларуси в РФ российские истребители МиГ-31К могут вернуться уже вскоре. Об этом 7 апреля сообщил Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил, в эфире телеканала "Киев".

Он отметил, что авиасуда РФ неоднократно совершали тренировочные полеты. Обычно в таких случаях тревога продолжалась ориентировочно 20 минут. Тогда тоже были перелеты из Белоруссии на российские аэродромы.

"МиГ-31К как улетели, так и прилетят", – заявил Игнат.

Он отметил, что возможно могут быть технические вопросы, поскольку самолеты прилетели со своих базовых аэродромов. Игнат предположил, что не стоит исключать определенные моменты по эксплуатации.

"Думаю, не стоит ожидать, что их в Беларуси больше не будет", — добавил представитель ВСУ.

Как сообщал Фокус 7 апреля, в ВСУ указали, без чего невозможно успешное контрнаступление украинских войск на вражеские позиции. Юрий Игнат отметил, что без преимущества в воздухе сложно участвовать в наступательных действиях. Украинские защитники получат системы ПВО Patriot и Samp-T, но требуются и современные самолеты. Военный отметил, что россияне и дальше пытаются атаковать на суше. Воздушные атаки преимущественно наносятся управляемыми авиационными бомбами и другим ракетным вооружением.

В Воздушных силах 5 апреля также сообщили, что противника уже недостаточно высокоточных дальнобойных ракет, массово применявшихся ранее. Стратегический запас фактически исчерпан. Практически нет дальнобойных и высокоточных ракет, таких как крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", а также баллистических "Искандер М". Игнат рассказал, что около 800 единиц соответствующего вооружения россияне запустили только по инфраструктуре и топливно-энергетическому сектору Украины. При этом представитель воздушных сил отметил, что некоторый запас у РФ все же остается.