Мощная авиация: в ВСУ указали, без чего невозможно успешное контрнаступление (видео)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, без превосходства в воздухе сложно идти в наступление. Украинским военным отправят системы ПВО Patriot и Samp-T, но нужны и западные самолеты.

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Вооруженные силы Украины должны иметь преимущество в воздухе над войсками России для успешного контрнаступления. Об этом сказал 6 апреля на брифинге спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

Без превосходства в воздухе довольно сложно идти в наступление, ведь вражеская авиация нанесет ответный огонь, акцентировал внимание Игнат.

Игнат отметил, что россияне продолжают атакующие действия на суше. Атаки с воздуха в основном наносятся управляемыми авиационными бомбами и другим ракетным вооружением.

Игнет говорит о контрнаступлении в конце 2-й минуты

Враг на сегодня атакует ВСУ с воздуха авиабомбами и на суше, ВСУ поражают вражескую авиацию, когда она приближается к границам. Но говорить, что сейчас уже должно произойти контрнаступление без того, чтобы действительно усилить господство в воздухе, вряд ли возможно, добавил представитель.

По словам Игната, западные союзники усиливают военную поддержку Украины. Скоро украинские защитники получат системы ПВО Patriot и Samp-T с обученным персоналом для быстрого их применения, добавил военный.

Размещение систем Patriot усилит преимущество ВСУ в определенных регионах Фото: dpa-international.com

"Это усилит преимущество Украины в определенных регионах, где решат поставить эти комплексы", — заметил он.

Спикер ВС ВСУ подчеркнул необходимость скорейшего решения о предоставлении Киеву современных многоцелевых самолетов поколения 4+ — американских F-16.

Украинские пилоты уже прошли в США тестирование, насколько быстро они научатся управлять многоцелевыми истребителями, добавил Игнат.

"Украинцы подготовлены и способны освоить технику значительно быстрее. И не просто летать, а применять виды вооружений, которые будут доступны", — сообщил спикер.

Война Украины с Россией, как подчеркнул Игнат, это боевые действия на истощение технических и людских ресурсов.

"Простым это контрнаступление назвать очень непросто", — заключил он.

Напомним, что 6 апреля начальник авиации Командования ВС ВСУ Сергей Голубцов говорил о сокращении времени обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Военный говорил о возможности ускоренного получения F-16, но не ранее окончания сроков подготовки персонала и инфраструктуры для них.

Министр обороны Украины Алексей Резников 4 апреля выразил уверенность в непременном переоснащении авиации ВСУ на западные образцы.

Журналисты издания The Telegraph после общения с украинскими пилотами выяснили, что медленные решения Запада по поставкам современных самолетов приводят к потерям самых опытных пилотов. Старым советским МиГ-29 противостоят современные истребители ВС РФ Су-35 и бомбардировщики Су-34.