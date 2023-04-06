Для украинских пилотов сильно сократят программу обучения на F-16, — генерал авиации

По словам Сергея Голубцова, западные истребители тоже можно получить ускоренно, но это произойдет не раньше, чем закончится подготовка персонала и инфраструктуры для их эксплуатации.

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Для украинских пилотов сократят время обучения на истребителях F-16 по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов. Об этом заявил начальник авиации Командования Воздушных Сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов во время телемарафона сегодня, 6 апреля.

"Два пилота прошли успешно тестирование в США. Оценка предоставлена очень высока. И в конце отчета (по итогам тестирования, — ред.) есть такой короткий срок, что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть сокращена", – рассказал он.

На сколько именно сократят термины генерал не сказал, но отметил, что существенно.

По словам Голубцова, F-16 можно тоже получить ускорено, но это не может произойти раньше, чем закончатся сроки подготовки персонала и инфраструктуры для их эксплуатации.

Напомним, 20 марта Голубцов заявлял, что учения в США показали, что украинские летчики смогут овладеть F-16 за несколько месяцев, несмотря на оценку НАТО, которая предполагала, что учения займут годы.

Также 20 марта генерал заявил, что Воздушные силы Украины потеряли нескольких своих лучших пилотов из-за отсутствия надлежащего оборудования.

7 марта стало известно, что Министерство инфраструктуры и Минобороны Украины готовят объекты для принятия западных истребителей.