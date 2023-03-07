В Украине уже готовят инфраструктуру для принятия западных истребителей, — Командование ВВС

По словам спикера ведомства Юрия Игната, украинские пилоты отправились в США, где вместе с коллегами будут анализировать, сколько времени и средств понадобится, чтобы обучится управлять западными боевыми самолетами.

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Министерство инфраструктуры и Минобороны Украины готовят объекты для принятия западных истребителей. Однако неизвестно, какие боевые самолеты может получить Киев. Об этом сказал спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 7 марта.

"Минобороны и Мининфраструктуры уже готовят инфраструктуру для принятия требовательной западной техники", — отметил он.

По его словам, у украинского командования есть план обучения пилотов и инженеров, которые могли бы обслуживать технику.

Игнат также рассказал об обучении пилотов ВВС Украины в США. Они вместе с коллегами будут анализировать, сколько времени и средств понадобится для организации подготовки.

"Неизвестно, где и на каком типе самолета она будет проходить, но процесс идет", — добавил представитель ВВС.

Юрий Игнат также рассказал, что Вашингтон хочет понять уровень украинских пилотов и насколько управление советской техники отличается от управления современными воздушными средствами.

Он отметил, что, например, в советских самолетах ручка управления находится посредине, в современных самолетах — справа.

Напомним, 3 марта министр обороны Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит истребители западного типа. По его словам, сейчас определяется тип самолета, который будет больше всего подходить Украине исходя из аэродромов, а также обучения инженеров и летчиков.

2 марта министр обороны Франции Себастьен Лекорню рассказал, что Париж и Киев обсуждают передачу истребителей Mirage 2000. Курсы обучения украинских пилотов могут организовать в Польше.