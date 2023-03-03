"Будет коалиция из нескольких видов": Резников о поставках истребителей Украине

По словам Резникова, сейчас определяется тип самолета, который будет больше всего подходить Украине исходя из аэродромов, а также обучения инженеров и летчиков.

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Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что украинской армии передадут истребители западного типа. Об этом он сказал в интервью для немецкого таблоида Bild.

По словам Резникова, Украине передадут 2-3 типа истребителей, из которых один будет основным для Воздушных сил.

"Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них будет лучше всего для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", — заявил Резников.

Также он сравнил нынешний отказ Берлина по передаче истребителей с танками. Сейчас Leopard 2 есть в ВСУ и их лично тестировал глава украинского Минобороны. Кроме этого министр обороны выразил оптимизм, что Украина может победить в нынешнем году.

"Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шанс, что эта война заканчивается нашей победой в этом году. Я серьезно думаю об этом, я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист — проинформированный реалист", — сказал министр обороны.

Напомним, 2 марта в Минобороны Франции заявили, что они обсуждают передачу Украине истребителей Mirage 2000. Президент Макрон говорит, что никаких табу в вопросах военной помощи для ВСУ нет.

Также в Словакии рассматривают вопрос передачи Украине 10 истребителей МиГ-29, 11-й поступит в музей.