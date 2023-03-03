"Буде коаліція з декількох видів": Резніков про постачання винищувачів Україні

За словами Резнікова, зараз визначають тип літака, який найбільше підходитиме Україні з огляду на аеродроми, а також навчання інженерів і льотчиків.

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Міністр оборони України Олексій Резніков висловив упевненість у тому, що українській армії передадуть винищувачі західного типу. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

За словами Резнікова, Україні передадуть 2-3 типи винищувачів, один з яких буде основним для Повітряних сил.

"Буде один основний літак, і це залежатиме від того, який з них буде найкращим для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", — заявив Резніков.

Також він порівняв нинішню відмову Берліна щодо передачі винищувачів із танками. Наразі Leopard 2 є в ЗСУ та їх особисто тестував голова українського Міноборони. Крім цього, міністр оборони висловив оптимізм, що Україна може перемогти цього року.

"Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно думаю про це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст — поінформований реаліст", — сказав міністр оборони.

Нагадаємо, 2 березня у Міноборони Франції заявили, що вони обговорюють передачу Україні винищувачів Mirage 2000. Президент Макрон каже, що жодних табу в питаннях військової допомоги для ЗСУ немає.

Також у Словаччині розглядають питання передачі Україні 10 винищувачів МіГ-29, 11 надійдуть до музею.