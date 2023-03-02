Україна веде переговори з Францією про передачу винищувачів Mirage 2000: що відомо

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню уточнив, що навчання українських пілотів може відбутися в Польщі. За його словами, Емманюель Макрон заявив, що жодних табу в питаннях військової допомоги для України немає.

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Україна та Франція ведуть переговори про передачу Києву французьких винищувачів Mirage 2000. Курси навчання українських пілотів можуть організувати в Польщі. Про це сказав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню під час слухань у Сенаті 28 лютого, повідомляє телеканал ВMFTV.

Сенатор Філіп Фолліо запитав главу французького відомства, чи правда, що Париж має намір передати Києву 12 списаних і поставлених на зберігання влітку 2022 повітряних суден Mirage 2000. Інша сенаторка Жоель Гарріо-Майлям підтримала питання колеги й доповнила його, запитавши, чи будтуь ВПС Франції навчати українських пілотів у Варшаві.

Себастьян Лекорню не підтвердив ні відправлення літаків, ні підготовку пілотів. За його словами, зараз пріоритетним питанням є надсилання боєприпасів для ЗСУ.

Водночас він визнав, що переговори з Україною щодо передачі літаків і формування екіпажу справді ведуться.

"Президент республіки вже сказав це, жодних табу немає", — зазначив він.

Міністр також заявив, що складність постачання винищувачів полягає в логістиці, навчанні та можливості механічного обслуговування "все це в терміни, які явно не є короткостроковими".

ВПС Франції має 195 винищувачів — 96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D, флоту — ще 40 літаків. Винищувачі Mirage поступово виводяться з експлуатації, їх замінюють на борти Rafale.

Що відомо про Mirage 2000

Mirage 2000 — французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках. У Франції є 65 Mirage 2000D, які здатні використовувати ракети SCALP, а також 12 застарілих Mirage 2000-5. Вони можуть використовувати некеровані та керовані авіабомби та нести ракети "повітря – повітря" сімейства MICA.

Військовий експерт сказав журналістам, що їх, мабуть, судилося розібрати, бо вони надто старі. Однак у низки знятих із озброєння Mirage 2000-C усе ще є потенціал.

Нагадаємо, 1 березня ЗМІ повідомляли, що Словаччина може передати ЗСУ 10 із 11 своїх винищувачів МіГ-29. За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, країна більше ніколи не використовуватиме МіГи.

28 лютого глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна потребує штурмовиків A-10 Thunderbolt II і гелікоптерів Apache. За його словами, винищувач F-16 не є штурмовою платформою. Армії вона потрібна для завдання ударів по землі.