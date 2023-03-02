Украина ведет переговоры с Францией о передаче истребителей Mirage 2000: что известно

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню уточнил, что обучение украинских пилотов может состояться в Польше. По его словам, Эммануэль Макрон заявил, что никаких табу в вопросах военной помощи для Украины нет.

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Украина и Франция ведут переговоры о передачи Киеву французских истребителей Mirage 2000. Курсы обучения украинских пилотов могут организовать в Польше. Об этом сказал Министр обороны Франции Себастьен Лекорню во время слушаний в Сенате 28 февраля, передает телеканал ВMFTV.

Сенатор Филипп Фоллио спросил главу французского ведомства, правда ли, что Париж намерен передать Киеву 12 списанных и поставленных на хранение летом 2022 год воздушных суден Mirage 2000. Другая сенатор Жоэль Гаррио-Майлям поддержала вопрос коллеги и дополнила его, спросив, будут ли ВВС силы Франции обучать украинских пилотов в Варшаве.

Себастьян Лекорню не подтвердил ни отправку самолетов, ни подготовку пилотов. По его словам, сейчас приоритетным вопросом является отправка боеприпасов для ВСУ.

В то же время он признал, что переговоры с Украиной по передаче самолетов и формирования экипажа действительно ведутся.

"Президент республики уже сказал это, никаких табу нет", — отметил он.

Министр также заявил, что сложность поставки истребителей заключается в логистике, обучении и возможности механического обслуживания "все это в сроки, которые явно не являются краткосрочными".

У ВВС Франции есть 195 истребителей — 96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D, флота — еще 40 самолетов. Истребители Mirage — постепенно выводятся из эксплуатации, их заменяют бортами Rafale.

Что известно о Mirage 2000

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. Всего у Франции есть 65 Mirage 2000D, которые способны использовать ракеты SCALP, а также 12 устаревших Mirage 2000-5. Они могут использовать неуправляемые и управляемые авиабомбы и нести ракеты "воздух – воздух" семейства MICA

Военный эксперт сказал журналистам, что их, вероятно, суждено разобрать, потому что они слишком старые. Однако у дюжины снятых с вооружения Mirage 2000-C все еще есть потенциал.

Напомним, 1 марта СМИ сообщали, что Словакия может передать ВСУ 10 из 11 своих истребителей МиГ-29. По словам министра обороны Словакии Ярослава Надя, страна больше никогда не будет использовать МиГи.

28 февраля глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина нуждается в штурмовиках A-10 Thunderbolt II и вертолетах Apache. По его словам, истребитель F-16 не является штурмовой платформой. Армии она нужна для нанесения ударов по земле.