В Україні вже готують інфраструктуру для прийняття західних винищувачів, — Командування ВПС

За словами спікера відомства Юрія Ігната, українські пілоти вирушили в США, де разом із колегами аналізуватимуть, скільки часу та коштів знадобиться, щоб навчитися керувати західними бойовими літаками.

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Міністерство інфраструктури та Міноборони України готують об'єкти для ухвалення західних винищувачів. Проте, невідомо, які бойові літаки може отримати Київ. Про це сказав речник Повітряного командування ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 7 березня.

"Міноборони та Мінінфраструктури вже готують інфраструктуру для прийняття вимогливої західної техніки", — зазначив він.

За його словами, українське командування має план навчання пілотів та інженерів, які могли б обслуговувати техніку.

Ігнат також розповів про навчання пілотів ВПС України у США. Вони разом із колегами аналізуватимуть, скільки часу та коштів знадобиться для організації підготовки.

"Невідомо, де і на якому типі літака вона проходитиме, але процес іде", — додав представник ВПС.

Юрій Ігнат також розповів, що Вашингтон хоче зрозуміти рівень українських пілотів і наскільки управління радянської техніки відрізняється від управління сучасними повітряними засобами.

Він зазначив, що, наприклад, у радянських літаках ручка управління знаходиться посередині, у сучасних літаках — праворуч.

Нагадаємо, 3 березня міністр оборони Олексій Резніков висловив упевненість, що Україна отримає винищувачі західного типу. За його словами, зараз визначається тип літака, який найбільше підходитиме Україні виходячи з аеродромів, а також навчання інженерів і льотчиків.

2 березня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню розповів, що Париж і Київ обговорюють передавання винищувачів Mirage 2000. Курси навчання українських пілотів можуть організувати у Польщі.