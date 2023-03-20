Учения в США показали, что украинские летчики могут овладеть F-16 за несколько месяцев

Американцы оценили, сколько времени нужно украинским защитникам для овладения современными истребителями. Несмотря на оценку НАТО, что обучение будет занимать годы, украинцы способны овладеть вооружением за месяцы.

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Украинские военные вернулись с учений в США, где учились летать на истребителях F-16. Эксперты утверждали, что на освоение нового вооружения летчикам потребуются годы. Однако по оценкам американцев достаточно нескольких месяцев. Об этом рассказал журналистам The Times бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

Военный заявил, что по американской оценке украинские летчики способны научиться управлять самолетами F-16 менее чем за полгода. Два пилота под командованием Голубцова вернулись домой после тренировок и тщательной оценки защитниками США.

"Они провели там три недели и учились на симуляторе F-16, как летать вместе двумя пилотами с оружием. Результаты получились очень хорошие: украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода", — поделился бригадный генерал.

По оценкам союзников и НАТО украинцам потребуются годы на то, чтобы научиться летать на F-16. Одним из озвученных предположений было, что война закончится до того, как защитники Украины овладеют этими истребителями. Результаты учений показали возможность научиться менее чем за полгода, однако Голубцов уверен, что и этот срок можно сократить.

"Мастерство пилотов было оценено очень высоко, а эти ребята были средними пилотами. Каждый пилот уникален, поэтому должен быть индивидуальный план обучения. Но после этой оценки мы можем значительно сократить срок в зависимости от предыдущего опыта украинских пилотов. Это отличная новость для нас", — подчеркнул генерал.

Напомним, о том, что два украинских пилота отправились на военную базу в США, сообщили 5 марта. В ближайшее время туда же должны отправиться еще 10 летчиков из Украины.

14 марта СМИ сообщили, что американские сенаторы написали совместное письмо в Пентагон. Обращение подписали восемь чиновников, и в нем говорится об условиях поставки Украине самолетов F-16.